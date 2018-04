A castigat Viktor Orban si a pierdut Ungaria. De ce Romania n-ar trebui sa mearga pe acelasi drum

Trei mari presiuni asupra premierului maghiar

Ungaria, o democratie care s-a prabusit

Vulnerabilitatea sistemelor politice autoritariste din Europa de Est

Singura necunoscutra a fost prezenta la urne, mai mare decat cea prognozata, dar si aici, liderul FIDESZ a avut o strategie. A facut o campanie electorala extinsa in provincie pentru a bloca avantul electoral din Budapesta, acolo unde alegatorii nu-l sustin.Institutele de sondare a opiniei publice nu au dat gres, cele mai multe au prognozat o victorie a lui Orban intre 49 si 52%. A fost 49,5%. Acest procent, cuplat cu reusita in corpore a candidatilor alesi prin vot uninominal, ii asigura domnului Orban 60% dintre locurile din parlament.Liderul maghiar a ucis orice opozitie in Ungaria prin sistemul de vot mixt: partial pe liste, partial uninominal.Cu toate ca acest nou succes electoral al liderului maghiar e o veste buna pentru regimurile autoritare din Europa de Est sau pentru cele pe cale sa devina cum e si cazul Romaniei, in opinia mea, regimul personal al lui Orban nu va rezista.Exista trei presiuni majore asupra lui. Prima e reprezentata de Comisia Europeana , care nu va mai accepta sa sustina cu banii contribuabililor din Occident sisteme politice corupte cum e cel maghiar. O schimbare in ce priveste distribuirea fondurilor europene, care se va baza pe transparenta in cheltuirea lor, dar si pe respectarea principiilor statului de drept, e inevitabila.A doua mare presiune asupra regimului lui Viktor Orban este data de izolarea Rusiei. Relatia excelenta dintre premierul maghiar si Vladimir Putin i-a oferit Ungariei acces privilegiat la energie ieftina, fonduri si materii prime din Rusia, dar sanctiunile tot mai dure impotriva Kremlinului vor duce la o posibila incetinire sau chiar stagnare a proiectelor comune.A treia mare presiune asupra lui Orban o reprezinta revolta interna. E un lider autoritar sustinut de jumatate din alegatori, cealalta i se impotriveste. Problema apare atunci cand Viktor Orban conduce Ungaria ca si cum ar fi sprijinit de toata lumea.Ruptura dintre alegatorii din mediul urban si cei din mediul rural e tot mai accentuata, ruptura dintre generatii, de asemenea. In Ungaria, acea solidaritate sociala din anii '90 care a facut-o sa fie un varf de lance in europenizarea estului a disparut. Astazi, sistemul politic din tara vecina a involuat.In ce priveste democratia, Romania are multe pacate, dar inca nu e sufocata de un sistem autoritar condus de un singur om. In mod sigur, Liviu Dragnea spera sa impuna si la noi un astfel de sistem. Pentru liderul PSD , tara vecina este un exemplu de urmat.Desi politicienii aflati la putere in Cehia, Polonia , Slovacia si Romania au aplaudat frenetic victoria lui Orban, in opinia mea, asistam la inceputul sfarsitului pentru regimurile politice autoritare din partea de est a Europei.Aceste sisteme politice au doua mari hibe. In primul rand, nu rezista in fata crizelor sociale, iar ele vor urma, in mod firesc, pentru ca o concentrare a puterii in mainile unor privilegiati duce intotdeauna la revolta celor care au fost mintiti. O revolta care se va manifesta pe toate planurile societatii si care va eroda puterea autoritaristilor. In al doilea rand, succesul lor economic se bazeaza pe o resursa externa, e vorba de miliardele de euro venite de la contribuabilii din vestul continentului in subventii agricole si in fonduri de coeziune.Aceste regimuri autoritariste sunt incapabile sa sustina afacerile, concurenta corecta si creativitatea societatii. O mica schimbare a politicii economice in Occident poate produce ravagii in aceasta parte de continent, dar in joc e suferinta oamenilor.Iliberalismul lui Orban s-a nascut in mijlocul crizei economice din anul 2009 si tot o criza il va arunca in istorie. Din pacate, "in istorie nu exista dreptate", scria profesorul israelian Yuval Noah Harari in celebra sa carte "Sapiens".