Alegeri considerate cruciale in Ungaria: Opozitia spera sa infranga partidul lui Orban la Budapesta

Partidele de opozitie si-au unit fortele in incercarea de a impiedica o noua victorie categorica a partidului condus de Orban, aflat la putere din 2010.Criticii premierului sustin ca acesta a modificat legile electorale cu scopul de reduce sansele Opozitiei de a concura impotriva formatiunii Fidesz.Acum, in multe locuri, doar un singur candidat din partea Opozitiei a intrat in competitie impotriva candidatului Fidesz.Cursa electorala cea mai urmarita este cea de la Budapesta, unde candidatul Opozitiei, Gergely Karacsony, este la egalitate, potrivit sondajelor, cu reprezentantul Fidsez, Istvan Tarlos, primar al orasului din 2010.Karacsony a comparat cursa de la Budapesta cu alegerile de la Istanbul, unde reprezentantul partidului presedintelui Recep Erdogan a fost infrant de candidatul Opozitiei.