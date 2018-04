Alegeri cu prezenta record la vot in Ungaria. Programul s-a prelungit pentru oamenii care stateau la cozi la urne

Parlament cu legitimitate record dupa 1990

Ziare.

com

Numaratoarea voturilor din cele 3.154 de municipalitati si cele 23 de districte ale capitalei Budapesta va incepe doar dupa golirea tuturor sectiilor de votare.Pana la orele 17:00 votasera 63,21%, aproape 5 milioane de alegatori. Cea mai insemnata participare la scrutin s-a inregistrat in judetul Vas (vest), 66,71%, iar cea mai slaba in judetul Hajdu-Bihar (est), 58,86%. Prezenta la vot in capitala Budapesta a ajuns la 67,28%.8.253.954 de cetateni ungari sunt inscrisi pe listele electorale. La alegerile parlamentare din 2014, participarea la vot a fost de 61,73%. Recordul in acest sens a fost inregistrat in 2002, 70,53%.Liderul parlamentarilor formatiunii de guvernamant Fidesz, Gergely Gulyas, a declarat ca viitorul legislativ al Ungariei va avea "o legitimitate puternica", nemaiintalnita dupa anul 1990."Sunt foarte multumit ca atat de multi votanti au vrut sa exprime optiunea la urne. Asta inseamna ca democratia Ungariei este puternica, iar cetatenii ei au vrut sa-si decida viitorul. Este un succes pentru Ungaria", a spus Gulyas.Institutul Nezopont proiectase o prezenta la urne de aproximativ 65% si o victorie pentru alianta de guvernamant Fidesz - Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP), cu 43% dintre voturi.Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa.Intrebat despre relatia dintre Ungaria si Uniunea Europeana, actualul premier a raspuns: "Guvernul reprezinta interesele Ungariei, pentru ca ne iubim tara si luptam pentru viitorul ei. Uniunea Europeana nu inseamna Bruxelles. UE se afla la Berlin, Budapesta, Praga si Bucuresti".