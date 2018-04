Alegeri parlamentare in Ungaria: Oamenii stau si la cozi sa voteze. Intrebarea e: Mobilizarea e pro sau anti-Orban?

Ziare.

Astfel, prezenta la vot era de 42,32%, in conditiile in care la alegerile anterioare, din 2014, pana la aceeasi ora votasera 34,33% dintre alegatori. La unele sectii oamenii au stat la cozi pentru a putea vota, cea mai mare mobilizare fiind la Budapesta, unde prezenta la urne era, la ora 14:00, de 45,52%.Unii analisti spun ca o participare de peste 70% la aceste alegeri ar putea semnala o mobilizare eficienta a opozitiei, ceea ce ar putea determina Fidesz - partidul premierului Viktor Orban - sa isi piarda majoritatea parlamentara.Pe de alta parte, dimineata, dupa ce a votat, Viktor Orban, actualul prim-ministru nationalist de dreapta, care este favorit pentru un al treilea mandat, a facut o chemare generala la vot.Asadar, pana la primele exit-poll-uri nu putem fi siguri daca mobilizarea foarte mare a ungurilor il avantajeaza pe Orban sau Opozitia.La alegerile din 2014, pana la ora 14:00 votasera 34,33% dintre alegatori, in 2010 prezenta era de 35,88, in 2006 - 38,22%, iar in 2002 - 40,19%.Conform sondajelor de opinie, Fidesz are sanse sa obtina cel mult o majoritate simpla, rezultat sustinut si de pozitia fruntasa pe care o detine Fidesz in sondaje. Exista insa si posibilitatea ca opozitia sa devanseze Fidesz si sa-l faca sa piarda majoritatea, creand o situatie fara precedent de parlament suspendat.Cel mai puternic partid de opozitie este formatiunea nationalista radicala Jobbik, care a avut o campanie axata pe lupta anticoruptie si pe marirea salariilor pentru ca sute de mii de unguri care au parasit tara sa fie tentati sa revina.Votantii maghiari aleg duminica 199 de membri in Parlament, intr-o singura runda de alegeri.La alegeri sunt asteptati la urne 7,9 milioane de cetateni, care vor decide numele celor 199 de membri ai Parlamentului unicameral de la Budapesta pe baza unui sistem de vot mixt. Astfel, 106 de deputati vor fi alesi prin vot uninominal in mod direct, iar ceilalti vor fi desemnati pe baza votului pe liste.Viktor Orban, in varsta de 54 de ani, care si-a inceput cariera ca activist liberal la sfarsitul anilor '80, este liderul din Uniunea Europeana cu a doua cea mai lunga perioada de guvernare, dupa Angela Merkel in Germania.Formatiunea sa politica, Fidesz, si aliatul sau social-democrat Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) au castigat mai bine de doua treimi din parlament la ultimele doua alegeri, din 2010 si 2014.