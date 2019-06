Aproape 700.000 de semnaturi stranse in Ungaria, pentru ca tara sa se alature initiativei Parchetului European

Ziare.

Urmand sa devina operational in 2020, EPPO va avea menirea de a investiga cazurile transfrontaliere din UE, in special fraudele si coruptia care afecteaza bugetul blocului comunitar.Douazeci si doua dintre cele 28 de state membre UE participa pana in prezent la EPPO."Aceasta actiune este un protest", a declarat politicianul de opozitie Akos Hadhazy, un liberal pro-UE si un militant anticoruptie, intr-un comunicat prin care le multumeste si celor 26.000 de activisti care l-au ajutat sa adune semnaturile, care trebuie acum sa fie autentificate."Acum tine de institutiile UE sa sporeasca presiunea supra guvernului ungar, daca nu cumva vor ca contribuabilii europeni sa finanteze un regim care lucreaza pe fata impotriva UE", a mai precizat el.Ungaria are o populatie de circa 10 milioane de locuitori. Semnaturile au fost stranse cu ajutorul partidelor de opozitie liberale si de stanga.Prim-ministrul Viktor Orban si partidul sau FIDESZ refuza de multa vreme sa participe la EPPO, afirmand ca prerogativele de a ancheta si pune sub acuzare trebuie sa ramana la nivelul statelor.Ungaria este una dintre cele sase tari UE care nu s-au alaturat initiativei EPPO, alaturi de Polonia, Suedia, Danemarca, Irlanda si Marea Britanie.Orban, care a adus zone ample din viata publica sub controlul partidului sau, inclusiv justitia si media, s-a confruntat cu acuzatii de coruptie, dar nicio ancheta la varf nu a fost lansata de procurorul sef Peter Polt, numit politic din cadrul FIDESZ.Autoritatea lui Polt ar fi slabita daca Ungaria se va alatura EPPO, comenteaza Reuters. Polt, al carui mandat va expira mai tarziu in acest an, nu a comentat pana acum petitia semnata de sute de mii de unguri. Nici purtatorul de cuvant al lui Orban nu a raspuns pana acum unei solicitari de a comenta initiativa.Transparency International descrie de mai multi ani situatia din Ungaria drept un "stat captiv", in care Orban ar fi folosit institutiile publice in beneficiul FIDESZ si al asociatilor sai de afaceri.O serie de oameni de afaceri apropiati de Orban, printre care si rude, au iesit la rampa dupa ce FIDESZ a castigat alegerile in 2010, obtinand un sfert din toate contractele publice finantate din fonduri UE si locale, potrivit Reuters.Orban a respins acuzatiile de coruptie si a spus ca oricine are cunostinta despre ilegalitati ar trebui sa le sesizeze autoritatilor.Hadhazy afirma ca procurorii ungari lucreaza pentru a-l proteja pe Orban, nu pentru a aplica legea, un scut pe care premierul l-ar pierde daca fraudele cu fonduri europene ar putea fi urmarite penal la nivel supranational."Ungurii nu vor coruptie... Ei sustin alaturarea la EPPO", a mai spus Hadhazy.