Avertizare de calatorie in Ungaria: Sistemul pentru plata taxelor rutiere nu functioneaza in weekend

MAE transmite ca se va derula activitatea de mentenanta periodica, ce va afecta atat clientii care utilizeaza E-VINIETTE sau E-TOLL, cat si utilizatorii de track-ere GPS instalate in sistemul de bord al vehiculului.In intervalul mentionat, printre altele, nu va exista posibilitatea de a se efectua plati sau de a se reincarca soldul. Declaratiile legate de taxa de drum pentru vehiculele dotate cu track-ere GPS vor fi acceptate in cazul existentei soldurilor necesare, dupa finalizarea activitatii de mentenanta.In comunicat, se mai atrage atentia asupra faptului ca tronsoanele de drum cu taxa nu vor fi disponibile gratuit in timpul interventiilor de mentenanta asupra sistemului, precizeaza MAE.Se recomanda achizitionarea dreptului de utilizare a drumului (E-VINIETTE, E-TOLL) inaintea perioadei de mentenanta, de pe site-urile www.ematrica.nemzetiutdij.hu, respectiv www.HU-GO.hu, la oficiile de relatii cu clientii ale NUSZ (https://nemzetiutdij.hu) sau la partenerii acestuia.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Budapesta: +3613847689, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate de operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Budapesta: +36305356912.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://budapesta.mae.ro, http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/HU-Ungaria.html, http://www.utinform.hu si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.