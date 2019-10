CEDO condamna Ungaria pentru ca a refuzat accesul unui jurnalist intr-un centru pentru solicitanti de azil

Ziare.

Curtea de la Strasbourg a fost sesizata in 2016 de Illes Szurovecz, un jurnalist ungar care lucra pentru un portal de informatii si caruia i s-a refuzat permisiunea de a face interviuri si fotografii in centrul de primire de la Debretin (est) pentru a relata despre conditiile de viata de acolo.Potrivit comunicatului emis de CEDO, instanta "nu a fost convinsa ca restrangerea posibilitatii pentru reclamant de a intreprinde o asemenea munca de cercetare, impiedicandu-l astfel sa relateze prin informatii la prima mana despre o problema tinand de un interes public considerabil, si anume criza refugiatilor in Ungaria, era suficient justificata".Autoritatile ungare nu si-au motivat interdictia de acces decat prin "ratiuni sumare, si anume eventuale probleme pentru securitatea si viata privata a solicitantilor de azil", arata CEDO.Cei sapte judecatori, printre care si cel ungar, au considerat in unanimitate aceste motive ca insuficiente pentru a se restrange libertatea de exprimare."A pune obstacole pentru accesul jurnalistilor la informatie risca sa-i descurajeze, chiar sa-i impiedice sa relateze informatii exacte si fiabile catre public si, prin urmare, sa-si joace rolul indispensabil de 'caini de paza'", subliniaza instanta europeana.CEDO nu a condamnat totusi statul ungar la plata unei amenzi catre jurnalist. 'Constatarea incalcarii echivaleaza prin ea insasi cu o satisfactie echitabila suficienta pentru dauna morala suferita', a indicat instanta de la Strasbourg.