Cel mai mare protest antiguvernamental, la Budapesta: Mii de maghiari au iesit in strada si au strigat "Jos Orban"

Protestatarii au avut pancarte pe care scria "Suntem liberi" si au scandat "Jos Orban", relateaza Bloomberg Mai multe demonstratii au avut loc si in alte orase din Ungaria, maghiarii afirmand ca este necesara o investigatie privind presupusele nereguli in cadrul alegerilor."Este foarte important sa aratam ca foarte multi oameni nu au votat cu Orban", a declarat un protestatar.Fidesz, partidul premierului nationalist de dreapta Viktor Orban, a obtinut aproape 50% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria.Viktor Orban, in varsta de 54 de ani, care si-a inceput cariera ca activist liberal la sfarsitul anilor '80, este liderul din Uniunea Europeana cu a doua cea mai lunga perioada de guvernare, dupa Angela Merkel in Germania.Ferenc Gyurcsany, presedintele formatiunii de opozitie Coalitia Democratica, a anuntat, marti, ca respinge rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, afirmand ca au fost comise "fraude in mod premeditat" Gyurcsany a afirmat ca a cerut renumararea voturilor in toate sectiile de votare in care formatiunile de opozitie nu au avut reprezentanti si a adaugat ca va cere verificarea voturilor anulate, existand suspiciuni de frauda."Nu a fost oferita nicio explicatie credibila pentru caderea sistemului informatic din ziua votului. Nu au fost furnizate date care sa garanteze ca aceasta problema nu a afectat rezultatul alegerilor", a declarat Gyurcsany, adaugand ca multi cetateni au fost impiedicati sa-si exercite dreptul de a vota din cauza problemelor aparute in sistemul informatic.I.O.