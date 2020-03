Coronavirus in Ungaria lui Orban: Soros, migrantii si molima

"Razboi pe doua fronturi"

O pandemie, cum se poate observa foarte bine in aceste zile, pune greu la incercare valorile democratice si umaniste. De aceea, politicienii sunt deosebit de atenti cu declaratiile lor. Pe de o parte, cer intelegere pentru ca libertatea de miscare este temporar redusa in Europa si granitele se inchid, pe de alta parte, subliniaza cat de importante sunt solidaritatea si umanismul. Un rol central il joaca si incercarea de a nu panica si mai tare populatia.In Ungaria, lucrurile stau, deocamdata, altfel. Acolo, premierul Viktor Orban, guvernul sau si comentatorii apropiati lor sunt in cautare de tapi ispasitori pentru pandemia actuala: conform declaratiilor lor, vinovatii pentru raspandirea noului coronavirus sunt migrantii ilegali, studentii straini, politicienii liberali din opozitie si, nu in ultimul rand, miliardarul american de origine ungaro-evreiasca, George Soros, cat si presupusa sa retea.Deja de la inceputul saptamanii trecute, Viktor Orban spunea, in timpul unei conferinte video a sefilor de stat si de guvern UE, ca exista o legatura clara intre migrantii ilegali si pandemie, pentru ca multi migranti ar fi trecut prin Iran, una dintre cele mai afectate tari la nivel global. De aceea, Orban ar fi decis sa inchida zonele de tranzit pentru migranti, la granita cu Serbia.Vinerea trecuta, Orban a mai facut o declaratie la postul de stat Kossuth-Radio, vorbind despre un "razboi pe doua fronturi", pe care Ungaria trebuie sa il duca: "Pe de o parte exista frontul numit 'migratie' si mai exista cel al epidemiei declansate de coronavirus". Universitatile ar fi fost inchise, pentru ca acolo veneau multi studenti straini. "Din experienta noastra", spune Orban, "strainii au adus in primul rand epidemia in Ungaria, aceasta se raspandeste si printre straini, iar in Ungaria sunt, ceea ce nu stie multa lume in general, multe zeci de mii de studenti straini".In mass-media apropiata guvernului s-a vehiculat o stire despre doi studenti iranieni care au fost testati pozitiv cu coronavirus, si care, din cauza ca nu au respectat regulile de carantina, au fost expulzati. Autoritatile ungare declarasera ca cei doi au facut ravagii in centrul de carantina. Nu s-a putut, insa, demonstra acest lucru, iar jurnalistii independeti nu au putut lua legatura cu studentii.Tot saptamana trecuta, juristul ungar Zoltan Lomnici jr. a invinovatit "statele de imigratie" si "teoria societatii deschise" a lui George Soros pentru declansarea epidemiei. Lomnici jr. este si purtatorul de cuvant al Forumului pentru unitate civica (COF), o organizatie apropiata partidului Fidesz, al lui Viktor Orban, care a organizat in mod regulat proteste nationaliste si impotriva UE.Ceva asemanator a putut fi citit in cotidianul Magyar Nemzet, un fel de oficios al guvernului. "Oamenii lui Soros submineaza masurile impotriva pandemiei", a titrat publicatia saptamana trecuta. Iar publicistul Zsolt Bayer, un prieten apropiat al lui Orban si co-fondator al partidului Fidesz, a scris despre politicienii din opozitie si despre medicii care au criticat managementul prost al crizei: "Toti acestia tin pumnii virusului.""Din pacate, guvernul ungar continua si in toiul crizei cu stilul de comunicare din ultimii zece ani", a declarat pentru DW Aron Demeter, directorul de programe al Amnesty International Ungaria. "Se cauta dusmani si se invinovatesc altii, in loc sa se uite la responsabilii din propria ograda." Si purtatorul de cuvant al fundatiei lui George Soros, Open Society Foundation (OSF), Csaba Csontos, critica retorica guvernului ungar, intr-un interviu pentru DW: "Din pacate, nu poate nici acum, in toiul crizei coronavirus, sa nu implice problemele cu migratia".Politologul Peter Kreko de la Political Capital Institute din Budapesta a declarat pentru DW ca motivul pentru care guvernul ungar cauta tapi ispasitori este situatia precara din sistemele de sanatate si educatie: "Din intregul mandat al lui Viktor Orban, aceasta criza este cea mai mare provocare pentru el", spune Kreko, "pentru ca sanatatea si educatia sunt domeniile care au avut cel mai mult de suferit in urma politicii de austeritate a lui Orban". Guvernului ii e teama ca nemultumirea fata de sistemul sanitar ar avea urmari politice si de aceea cauta vinovati pentru a distrage atentia publicului, crede politologul.Intr-adevar, grijile referitoare la managementul de criza al lui Orban cresc. Opozitia critica faptul ca Orban nu a recunoscut gravitatea situatiei din timp si ca, de exemplu, a inchis scolile prea tarziu. Presedintele Colegiului Medicilor Ungari (MOK), Gyula Kincses, se plange ca medicii si personalul medical nun prea dispun de imbracaminte speciala de protectie si de aceea ingrijirea pacientilor cu Covid-19 ar putea colaba. Guvernul neaga aceste acuzatii si le descrie ca pe o "actiune politica" a opozitiei."Din pacate, guvernul nu trateaza nici opozitia, si nici asociatiile profesionale ca pe niste parteneri", spune Andras Fekete-Gyor, seful partidului de opozitie Momentum, pentru DW. "Aceasta atitudine, respectiv faptul ca toti cei care aduc critici guvernului sunt vazuti ca dusmani, ingreuneaza managementul de criza."