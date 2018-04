Coruptia s-a perfectionat in Ungaria lui Viktor Orban, devenind in ultimii ani organizata si sistemica

Ziare.

Exista un gen de dezvaluiri care fac rau pana si celui mai lipsit de complexe sef de guvern, mai ales ca ne despart doar cateva zile de alegerile legislative, cele privind coruptia din anturajul personal al liderului politic, scrie Les Echos , intr-un amplu dosar dedicat alegerilor de la Budapesta.Cotidianul francez face astfel un bilant al coruptiei din Ungaria, o coruptie cu voie de sus si care nu pare, totusi, sa ii dea emotii prea mari liderului de la Budapesta, inainte de alegerile de duminica.Ginerele lui Viktor Orban, Istvan Tiborcz, este in vizorul Oficiului European Anti-Frauda, acuzat de a fi fraudat fonduri europene. Firma pe care o conducea, Elios, a instalat intre 2011 si 2015 sisteme de iluminat publice in mai bine de o treime din orasele tarii. Asta in conditiile in care Fidesz, partidul lui Orban, era la putere, iar autoritatile locale au realizat oferte cu dedicatie pentru firma lui Tiborcz.Acest scandal din anturajul liderului ungar nu este nici pe departe unicul. Numeroase anchete ale presei independente, ale OLAF sau ale organizatiei Transparency International au dezvaluit in ultimii ani un numar impresionant de practici financiare cel putin dubioase, precum si nereguli in licitatiile publice: un exemplu este programul 'Golden Visa', adica acordarea de cetatenie pentru peste 20.000 de straini bogati care cumpara titluri de stat, operatiune care a adus un profit imens unor firme de intermediere.Un alt exemplu este cel al fundatiei create de Banca Centrala a Ungariei pentru "imbunatatirea culturii financiare", si care in fapt a "imbunatatit" serios situatia financiara a unor firme apropiate de putere, intre care una condusa chiar de varul lui Orban.In final putem aminti de sistemul fiscal care scuteste companiile ce finanteazaBanii nu se duc catre cluburile de fotbal cu renume, ci catre echipe fara rezultate, dar care sunt conduse de ministri sau alesi locali ai partidului majoritar. De pilda clubul din Felcsut, oras cu 1.700 de locuitori, dar care este orasul natal al lui Viktor Orban, a primit sponsorizari masive. Companiile care sunt atat de generoase cu cluburile sportive primesc in schimb contracte cu statul pentru construirea de stadioane sau de alte obiective publice."In ultimii ani situatia din Ungaria s-a degradat continuu", confirma Jozsef Peter Martin, director al Transparency International din Budapesta. Indicele de perceptie al coruptiei, calculat de acest ONG, a facut un salt de 10 puncte in ultimii cinci ani, plasand tara pe penultimul loc din Europa, depasita doar de Bulgaria.Scandalurile financiare recente "arata ca cei ce detin puterea in Ungaria folosesc fondurile publice de parca ar fi din buzunarul lor", indica ultimul raport al organizatiei."Exista 41 de recomandari facute de Olaf pana in prezent", si asta doar pentru afaceri cu bani europeni, continua Jozsef Peter Martin. Opinia generala este ca aceste recomandari nu vor avea niciun fel de urmari, din moment ce procurorul general Peter Polt, un alt apropiat de-al lui Viktor Orban "refuza sa inceapa procedurile de urmarire penala, chiar si in cele mai flagrante cazuri de coruptie ce implica oficiali ai partidului de guvernamant", cuvintele apartinand lui Aron Varga, analist al Fundatiei Heinrich Boll Stiftung.Coruptia nu a aparut de ieri, de azi, "insa practicile s-au schimbat", explica Jozsef Peter Martin. "De la cazuri individuale, punctuale, coruptia a devenit centralizata si sistemica odata cu venirea la putere a lui Viktor Orban. Guvernul insusi dirijeaza fluxurile financiare catre firmele din anturajul sau politic".Exemplul cel mai emblematic de imbogatire subita este cel al lui Lorinc Meszaros, prieten din tinerete de-al prim-ministrului si primar al orasului Felcsut. Plecand de la zero, fostul instalator este astazi in top 5 cei mai bogati oameni din Ungaria. Fara nicio jena, el insusi a declarat ca apropierea de Viktor Orban este cheia ascensiunii sale fulminante."In 2017, din cele 8 miliarde de euro puse la bataie de Ungaria in cadrul licitatiilor publice, aproximativ o cincime au revenit acestui oligarh si firmelor sale, iar cea mai mare parte vor fi finantari din fonduri europene", mai noteaza Jozsef Peter Martin.Clientelism, nepotism, "capitalism de cumetrie", acestea sunt cuvintele folosite de Peter Akos Bod, fost director al Bancii Centrale a Ungariei, pentrua descrie sistemul lui Orban, iar sociologul Balint Magyar il numeste direct "stat mafiot".Si nimeni din Ungaria nu se indoieste ca un al treilea mandat pentru Orban va consolida si mai mult acest sistem.