Cum raspunde MAE, dupa ce Ungaria a acuzat Romania de pericilitarea sigurantei energetice din regiune

"Ministerul Afacerilor Externe a luat nota cu preocupare de declaratiile lansate recent in spatiul public, inclusiv de ministrul afacerilor externe al Ungariei, pe teme ce privesc cooperarea energetica regionala si a cerut clarificari, prin Ambasada Ungariei la Bucuresti, privind motivatia acestor opinii. Ministerul Afacerilor Externe considera ca vehicularea unor informatii incorecte in ce priveste Romania vine in contradictie cu spiritul Parteneriatului strategic incheiat intre Romania si Ungaria si al relatiilor bilaterale de cooperare, respect si incredere reciproca firesti dintre doua state europene, membre UE si NATO", arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat de presa transmis sambata.MAE spune ca partea ungara cunoaste foarte bine, fara indoiala, evolutiile recente privind investitiile substantiale facute in Romania pentru asigurarea infrastructurii regionale de transport al gazelor si "modul exemplar de cooperare a autoritatilor romane cu companiile interesate de punerea in valoare a resurselor energetice de la Marea Neagra si eforturile Romaniei de a asigura in plan regional diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale".In acest sens, Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore) este pe agenda prioritara a Parlamentului Romaniei si va asigura un cadru stimulativ pentru investitiile in acest domeniu, sustine MAE."In plus, oficialii din Ungaria sunt, cu siguranta, la curent cu dialogul frecvent si deschis intre companiile nationale din Romania si Ungaria pe aceste teme. Reamintim partii ungare ca, la sfarsitul anului trecut, entitati din Ungaria au participat la procesul de rezervare a capacitatii de transport a gazelor naturale pentru segmentul BRUA dintre Romania si Ungaria. De aceea, organizarea de evenimente publice in Romania prin care sa fie promovate idei contrare acestui spirit de cooperare este nejustificata si inoportuna", mai spune MAE.Ministerul de Externe readuce in atentie anuntul public facut in 4 iunie de operatorul roman de transport al gazelor naturale privind lansarea constructiei infrastructurii BRUA faza I pe teritoriul Romaniei, care presupune importante fonduri alocate de aceasta companie romaneasca pentru asigurarea conexiunii spre zona Europei Centrale."Aceste dezvoltari au loc in conditiile in care partea ungara a evitat sa isi asume investitiile necesare pe teritoriul sau pentru completarea coridorului BRUA conform angajamentelor regionale. De asemenea, reamintim ca in aceste zile, la reuniunea regionala CESEC organizata sub egida Comisiei Europene, au fost salutate progresele remarcabile ale Romaniei in implementarea proiectului BRUA, fapt consemnat in Comunicatul final al reuniunii si subliniat de Comisarul european pentru energie si schimbari climatice, Miguel Arias Canete. Romania va continua sa actioneze cu buna credinta pentru indeplinirea angajamentelor sale in cadrul Uniunii Europene privind Uniunea Energetica, asigurand dezvoltarea infrastructurii de interconectare la nivel regional in domeniul gazelor naturale si va actiona cu fermitate pentru ca obiectivul diversificarii surselor de aprovizionare cu gaze sa fie indeplinit", adauga Ministerul Afacerilor Externe.Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat miercuri, la Washington, ca aprovizionarea cu energie a Europei Centrale este o problema de securitate si este necesara mentinerea presiunilor asupra Romaniei pentru ca tara noastra sa inceapa extractia de gaze naturale din Marea Neagra incepand din 2022. Declaratiile au fost facute miercuri, cu ocazia unei vizite la Washington. "In plus, trebuie sa se exercite presiuni internationale pentru a se asigura construirea unor terminale LNG in Europa Centrala", a mai spus ministrul de Externe al Ungariei.De asemenea, directorul general al transportatorului de gaze din Ungaria, FGSZ, Kristof Terhes, a declarat, la Bucuresti, ca Romania nu are industrie petrochimica si nu poate folosi gazele ca materie prima, el ironizand tara noastra: "Nu aveti petrochimie, nu puteti folosi gazele naturale ca materie prima. Ce faceti cu gazul? Il ardeti, faceti un foc mare?".In 4 iunie, transportatorul national de gaze Transgaz a demarat constructia conductei BRUA, un proiect de interes national, care va lega retelele de transport a gazelor din Bulgaria si Austria tranzitand Romania si Ungaria.Transgaz construieste infrastructura de pe teritoriul Romaniei, din coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria, Faza 1 (BRUA - Faza 1) - un proiect sustinut de Comisia Europeana , important la nivel national si regional pentru diversificarea surselor de gaze naturale.Proiectul BRUA - Faza 1 presupune constructia conductei de transport gaze naturale Podisor-Recas, in lungime de 479 km. Valoarea totala estimata pentru Faza I este de 478,6 milioane euro.