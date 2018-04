De ce Ungaria seamana din ce in ce mai mult cu Rusia: Cum a evoluat Victor Orban de la criticul Rusiei la prietenul lui Putin

Manualul rusesc

Este portretul pe care jurnalistii de la CNN i-l fac liderului de la Budapesta care, desi se confrunta cu nenumarate critici care ii reproseaza regimul autoritar si prietenia cu Vladimir Putin, se pregateste sa obtina, duminica, un nou mandat de prim-ministru.De curand, si liderul rus a primit o reconfirmare la urne, iar in Ungaria singura miza pare aceeasi ca in Rusia: prezenta la vot.Ungaria nu este inca o autocratie propriu-zisa, dar sistemul sau politic seamana din ce in ce mai mult cu cel rusesc, scrie CNN. Spatiul de manevra al societatii civile si al mass-media independente se diminueaza cu repeziciune.O lege din 2011 a redefinit harta electorala, iar partidele si mass-media de opozitie au criticat-o vehement ca deschizand calea fraudelor electorale.Orban, in varsta de 54 de ani, nu isi ascunde admiratia pentru sistemul politic rusesc. El si-a descris propria viziune asupra Ungaria ca "", o fraza care aminteste de "" proclamata de Kremlin, si care nu s-a dovedit altceva decat un eufemism pentru un stil de guvernare autocratic.Orban a avut un prim mandat ca prim-ministru in perioada 1998-2002, dar abia in al doilea mandat, castigat in 2010, a inceput sa-l viziteze regulat pe Vladimir Putin.Asemenea lui Putin, Orban s-a inconjurat de un grup de afaceristi puternici. O analiza Reuters arata ca Orban este implicat in acordarea preferentiala de contracte pentru acest grup de oameni de afaceri, ca si pentru membri ai familiei sale. Purtatorul sau de cuvant, Zoltan Kovacs, a negat aceste acuzatii pentru CNN, spunand ca "doar o instanta poate decide" pentru fiecare caz in parte.In mod ironic, Orban si-a inceput cariera politica in 1989 cu un discurs virulent in care cerea ca armata sovietica sa paraseasca Ungaria dupa mai bine de 40 de ani de ocupatie."In primele doua decade de activitate, Orban a fost politicianul cel mai consecvent anti-rus din tot estul Europei", spune Andras Racz, expert pe spatiul rusesc si cercetator principal la Centrul de Studii Strategice si de Aparare din Budapesta.Dar totul s-a schimbat dupa revenirea sa la putere din 2010, imediat tonul sau referitor la Rusia capatand nuante pozitive.Un raport recent, facut de Centrul de Cecetari Politice din Budapesta, privitor la amestecul rusesc in ultimele alegeri din Austria, Cehia si Ungaria, arata ca Ungaria a fost de departe cea mai vulnerabila."In cazul Ungariei, guvernul a fost cel care a creat mediul propice propagandei Kremlinului, in dorinta de a-si consolida propria forta politica, bazandu-se pe teme precum anti-migratia si critica politicilor de integrare europene", spune raportul.Kovacs a catalogat aceste acuze ca fiind "stupide", spunand ca "nu exista nicio dovada ca am fi mai apropiati de Rusia si de domnul Putin, decat de tarile din Vestul Europei."Multe din noile politici ale guvernului ungar par a fi luate direct din manualul rusesc de guvernare.Ungaria a promulgat anul trecut o lege ce impune restrictii activitatii ONG-urilor finantate din exterior. Legea este aproape identica, lege care a fost folosita imediat pentru a distruge opozitia si mass-media independente din Rusia.Legea ungureasca cere ca ONG-urile care primesc din strainatate sponsorizari de peste 24.000 de euro sa-si declare sursele catre guvern. Orban a argumentat ca legea aduce transparenta si previne incercarile de a spala bani, insa ONG-urile unguresti o descriu ca fiind tintita special impotriva organizatiilor finantate de miliardarul american George Soros. Fundatia pentru o Societate Deschisa a acestuia a fost deja interzisa in Rusia, care a declarat-o ca amenintare la adresa securitatii nationale.Puterea de la Budapesta a dus o campanie de demonizare a lui Soros, afisandu-l pe nenumarate panouri stradale, fie punandu-l alaturi de liderii opozitiei, fie declamand "Sa nu-l lasam pe Soros sa rada la urma".Intr-o declaratie, ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a incearcat sa justifice campania, folosind un apelativ deja consacrat la adresa lui Soros: "risc la adresa securitatii nationale". Urmeaza explicatia cum ca acesta ar dori sa darame gardul ridicat de Ungaria la granita si astfel sa permita "invazia miilor de imigranti ilegali in Ungaria in si toata Europa", acuzatii pe care Soros le-a negat.Soros s-a nascut in Ungaria intr-o familie de evrei si a reusit sa fuga in Anglia in 1940, evitand opresiunea nazista. Mai tarziu, ajuns in Statele Unite, Soros a devenit unul dintre cei mai bogati afaceristi americani, investitor si filantrop. Culmea este ca Orban insusi a primit o bursa de la o fundatie de-al lui Soros pentru a studia la Universitatea din Oxford.Campania anti-Soros se suprapune intensificarii retoricii antisemite in societatea ungara, astfel de discursuri fiind auzite si in Parlament.Jurnalista Anita Komuves, de 35 de ani, povesteste cum a fost hartuita de guvern, pe de o parte in calitate de jurnalist, iar pe de alta, ca membru al unui ONG finantat de Soros.Komuves a lucrat pentru, cel mai mare ziar de opozitie din Ungaria, vreme de 11 ani, pana cand acesta si-a incetat brusc aparitia in 2016. Jurnalista spune ca a aflat de inchiderea ziarului printr-un mesaj primit pe telefon. Guvernul, evident, a negat orice implicare, dar Komuves spune ca "a fost, evident, o decizia politica. Am scris in prea multe articole despe cazurile de coruptie la nivel inalt".Mediaworks, compania care detinea ziarul, a fost vanduta peste doar cateva saptamani unui apropiat de-al lui Orban, Lorinc Meszaros."Este metoda prin care ei au preluat mai multe posturi de televiziune si de radio, cel mai mare portal de stiri on-line, reviste, precum si intreaga presa din afara Budapestei", spune Komuves.Komuves s-a gandit sa renunte la profesia de ziarist, dar acum lucreaza la un ONG media numit Atlatszo, alaturi de alti jurnalisti, de fosti hackeri si de avocati, acesta fiind unul dintre ultimele refugii ale presei independente din tara.Intr-un articol recent, ea scrie ca, desi exista dovezi ale implicarii directe ale Rusiei in politica din Ungaria, prin site-uri de fake news si prin trolii on-line, acest fapt este unul secundar, deoarece Moscova nu are nevoie sa faca eforturi prea mari sa influenteze alegerile. Orban si guvernul lui oricum inclina catre Moscova, iar sondajele il dau castigator.In timpul ultimelor guverne Orban, mass-media de stat s-a dezvoltat si a luat forma unei masini de propaganda, spune Komuves. Sursele preferate pentru buletinele de stiri sunt Sputnik si Russia Today, ambele considerate in Vest drept instrumente de propaganda a guvernului rus.Tot pastrand aparentele legale, Orban a initiat o legislatie cu scopul de a pune sub control mass-media. Parlamentul a infintat un nou organism de control al presei care a inceput imediat sa amendeze stirile "dezechilibrate" sau emisiunile considerate "ofensatoare" la adresa majoritatii.Dupa criza financiara din 2008, institutiile media au avut frecvente probleme financiare, iar schimbarile de actionariat au devenit frecvente.Marius Dragomir, director al Centrului pentru Media, Date si Societate din cadrul Universitatii Central-Europene considera ca peste 90% din mass-media ungara este controlata direct sau indirect de partidului lui Orban, Fidesz.Meszaros Lorinc este un apropiat al lui Viktor Orban. Este primar in Felcsut, localitatea natala a prim-ministrului ungar. In doar cativa ani, in timpul mandatelor lui Orban, el a devenit din simplu instalator unul dintre cei mai bogati oameni din Ungaria, afacerist si mogul media.Drept recunostinta pentru liderul pasionat de fotbal, primarul a construit in Felcsut un stadion de fotbal cu o capacitate de 3500 de locuri, destul de impresionant pentru o localitate cu doar 1600 de locuitori.In Felcsut, economia locala consta in doua brutarii, o cafenea si o tutungerie. Coruptia s-a perfectionat in Ungaria lui Viktor Orban, devenind in ultimii ani organizata si sistemica , aminteste si, intr-un dosar consacrat alegerilor din Ungaria.M.G.