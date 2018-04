Demisii la Budapesta, dupa victoria lui Orban: Asa a decis poporul

Ziare.

"Ne consideram raspunzatori de ceea ce s-a intamplat, am recunoscut decizia alegatorilor", le-a declarat sustinatorilor si ziaristilor liderul socialist Gyula Molnar."Obiectivul Jobbik, de a castiga alegerile si de a forta o schimbare in guvern, nu a fost atins", a declarat Vona. "Fidesz a castigat. A castigat din nou", a recunoscut el intr-o conferinta de presa. "Imi prezint demisia. Maine dupa-masa, consiliul Jobbik va planifica viitoarele obiective. (...) Ne-ar fi placut ca prezenta mare la vot sa duca la un alt rezultat, dar asa a decis poporul", a mai spus liderul nationalist.Dupa numararea a peste 90% din voturi, cifrele arata ca Orban va ramane in continuare la conducerea tarii, avand asigurata majoritatea cu aproape 50% din voturile exprimate."Am castigat, Ungaria a castigat o mare victorie", a declarat Viktor Orban. "Am lasat in urma o mare batalie, am obtinut o victorie cruciala, avem sansa de a apara Ungaria", a mai spus acesta.