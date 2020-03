Deriva catre dictatura: Viktor Orban obtine puteri aproape nelimitate, sub pretextul luptei cu pandemia

Orban nu are timp de "smiorcaitii europeni"

In Ungaria, dar si in strainatate, textul este considerat de catre critici un instrument menit sa cimenteze controlul Guvernului nationalist-conservator folosind pandemia drept un pretext.Legea a fost adoptata cu 137 de voturi la 53.Ea prevede pana ladespre virus si masurile Guvernului, in contextul in care putina presa independenta din tara face in mod regulat obiectul unor asemenea acuzatii.Noile dispozitii ii permit liderului ungar sa prelungeasca pe- aflata in vigoare de la 11 martie -, fara sa impuna aprobarea Parlamentului.In acest regim, Guvernul va putea "prin decret, sa se indeparteze de dispozitii statutare si sa introduca alte masuri extraordinare" - prin ordonante de guvern - cu scopul de a garanta "sanatatea, securitatea personala si materiala a cetatenilor, si economiei"."Trebuie sa facem tot ceea ce putem pentru a opri raspandirea virusului. Proiectul de lege se inscrie perfect in cadrul constitutional ungar", l-a aparat saptamana trecuta ministrul Justitiei, Judit Varga.Insa politica practicata de catre Viktor Orban in deceniul de cand se afla la putere face opozitia sa se teama ca liderul in varsta de 65 de ani va abuza de mijloacele execeptionale.Din 2010, el si-a multiplicat deja - denunta numerosi observatori - atingerile aduse statului de drept in domeniile justitiei, societatii civile, libertatii si presei.Unii parlamentari care se opun textului nu au ezitat sa denunte o "", o "". Deputatul independent Akos Hadhazy denunta faptul ca acest text este inainte de toate "o capcana pentru opozitie", acuzata de Guvern ca se afla "de partea virusului".Adversarii reformei indeamna puterea sa limiteze starea de urgenta la o perioada determinata, ca in celelate state membre UE.Un purtator de cuvant al Guvernului, Zoltan Kovacs, a insistat luni asupra faptului ca proiectul de lege este limitat in timp de catre puterile de revocare ale Parlamentului si de pandemia insasi, care "se va termina intr-o buna zi, sa speram", a scris el pe Twitter.Puterea de revocare a Parlamentului este de forma, in contextul in care Partidul Fidesz al lui Viktor orban dispune de o majoritate de doua treimi in Legislativ.Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR) a anuntat ca "urmareste cu ingrijorare evolutiile" politice in Ungaria. Consiliul Europei (CoE) a avertizat ca o "stare de urgenta pe termen nedeterminat si necontrolata nu poate garanta respectarea principiilor fundamentale ale democratiei".Noua organizatii de apararea presei i-au indemnat pe liderii Uniunii Europene (UE) sa denunte un proiect de lege, care "aduce atingere drepturilor fundamentale si libertatilor presei".Toate aceste critici "combat demoni imaginari si nu au treaba cu realitatea", a replicat Varga."Eu le-am spus in mod clar smiorcaitilor europeni ca nu am timp sa discut chestiuni juridice, fara indoiala pasionante, dar teoretice", in timp ce "sunt vieti de salvat", a respins, la randul sau Viktor Orban.La inceputul epidemiei, premierul ungar a dat vina pe rolul migratiei in rapandirea virusului, afirmand ca "in principal strainii au introdus boala".Ungaria - care si-a inchis frontierele strainilor si a instaurat masuri de izolare a populatiei - inregistra luni 447 de noi cazuri de covid-19, care a ucis 15 oameni in aceasta tara cu 9,7 milioane de locuitori.