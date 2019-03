Dupa 100 de ani, ne-am intors la "Nem, nem, soha!"

Szep kincses Kolozsvar, Matyas buszkesege,

Nem lehet, nem, soha! Olahorszag eke!

Nem teremhet Banat a racnak kenyeret!

Magyar szel fog funi a Karpatok felett!

societati maghiare

Transilvania va fi din ce in ce mai libera de reteaua aspiratiilor centraliste

Daca ne aducem aminte si ca drumul spre Diktatul de la Viena a inceput cu oribilul discurs de la Milano din 1 noiembrie 1936 al lui Mussolini, cand acesta a cerut "dreptate pentru Ungaria", poate ne uitam altfel la povestea de iubire care se tese acum intre Matteo Salvini si Viktor Orban

Pe, la conferinta de pace de la Paris, Consiliul natiunilor aliate a decis ca armata romana sa ocupe un nou aliniament, de-a lungul caii ferate care lega Satu-Mare de Oradea si Arad, dar fara a intra in aceste orase. Pe 19 martie aceasta decizie a fost comunicata Budapestei, prin ceea ce istoria avea sa numeasca "nota Vix", dupa numele colonelului francez. Guvernul conteluia respins nota aliata si, doua zile mai tarziu, a fost maturat de catre lovitura de stat a bolsevicilor condusi de catre Bela Kun.Romanii au respins atacul maghiar si au pornit o contraofensiva care a stabilit noua linie a frontului pe malul stang al Tisei, un aliniament usor de aparat, in numai doua saptamani; armata noastra s-a oprit pe Tisa numai la presiunile aliatilor francezi.. Budapesta a cazut sub ocupatie militara romaneasca pe 4 august, iar romanii vor parasi teritoriul ocupat abia in februarie 1920. Anul de cosmar al ungurilor se va incheia abia pe 4 iunie 1920, odata cu semnarea Tratatului de la palatuldin. Ungaria pierdea definitiv trei sferturi din teritoriu si doua treimi din populatie. De departe, pierderea cea mai importanta era teritoriul Transilvaniei si Banatului, locuit in majoritate de romani si in care minoritatea maghiara reprezenta un sfert din populatie, la care se mai adaugau si 8-9 procente de populatie evreiasca de limba maghiara.Ei bine, in loc sa se adapteze unei evolutii istorice, in urma careia au aparut si s-au consolidat statele central si est-europene pe principiul nationalitatii,Nu este nicidecum adevarat ca ungurii nu aveau cum sa-si reprime sentimentele de revolta, pentru ca austriecii invatasera sa traiasca bine-mersi in noua lor patrie. Desi Viena era, practic, centrul fostului Imperiu habsburgic dualist, austriecii nu si-au propus niciodata revizuirea frontierelor si nu si-au sabotat statele vecine unde vietuiau mari comunitati germane. In Transilvania si Banat, alaturi de aproape 3 milioane de romani si 1,3 milioane de unguri, traiau si aproape 600.000 de germani care nu se dadeau de ceasul mortii sa recreeze Imperiul habsburgic, ci isi traiau onest viata de cetateni romani.Ei bine, atat guvernul de la Budapesta, cat si Partidul Maghiar (un fel de UDMR al perioadei interbelice) au sicanat constant noile autoritati romanesti si s-au pregatit douazeci de ani pentru o revansa pe care, oricum, singuri nu o puteau obtine, niciodata, avand o forta militara precara. Functionarii publici maghiari din Transilvania au refuzat sa serveasca cinstit noua autoritate, au refuzat sa invete romaneste si sa renunte la insemnele oficiale maghiare.Angajatii postei, ai cailor ferate, judecatorii, profesorii, notarii, presati de catre conducerea aristocratica a Partidului Maghiar, au sabotat permanent scolile, transportul, justitia din noile teritorii romanesti si au intretinut, pentru toti maghiarii din Romania, iluzia unei revanse istorice si reintoarcerea Ardealului sub autoritatea Budapestei.Poezia "Nem, nem, soha!", scrisa de Jozsef Attila in 1922, avea sa motiveze aceasta generatie educata si traita in spiritul revizionismului, facand referire la tezaurul Clujului, mandria regelui Matei Corvin (jumatate roman, de altfel) si la steagul maghiar care va strajui Carpatii din nou:Chiar daca, dupa 1928, atat Budapesta, cat si Partidul Maghiar din Romania au incercat sa schimbe discursul oficial spre obtinerea autonomiei pentru teritoriile locuite majoritar de maghiari (patru judete: Mures, Ciuc, Odorhei, Trei Scaune) si pentru judetele de granita (Satu-Mare, Salaj, Bihor, Arad si Timis-Torontal, desi acestea aveau majoritate romaneasca), in realitate, scopul la care lucrau era reintoarcerea integrala a Transilvaniei si Banatului in granitele maghiare.In primul rand, liderii UDMR reiau acuzele interbelice privind incalcarea de catre Bucuresti a principiilor Declaratiei de la Alba-Iulia, uitand ceea ce inspiratorul Declaratiei, Iuliu Maniu insusi, spunea: "Adunarea Nationala n-a hotarat autonomia nationala pentru minoritati si n-a inteles sa le-o acorde. Din contra, a hotarat in mod constient si in mod expres, ca nu li se poate acorda" (Iuliu Maniu - 11 mai 1924, Conferinta "Problema minoritatilor").In al doilea rand, UDMR, precum odinioara Partidul Maghiar, a format tot soiul de coalitii si pacte cu partidele romanesti, cerand si obtinand foarte multe de la acestea, fara a recunoaste insa, principiile fundamentale ale statului (caracterul national si unitar), care acorda liderilor sai demnitati publice. Nimic nou, la fel a procedat Partidul Maghiar in 1923, cand a incheiat cu Partidul Poporului al maresalului Averescu, Pactul de la Ciucea, convenit in chiar casa marelui poet Octavian Goga.UDMR foloseste aproape exclusiv tribuna parlamentului pentru a "protesta" impotriva nesocotirii populatiei maghiare. Nu face decat sa se inspire din ceea ce faceau deputatii Partidului Maghiar in perioada interbelica, de exemplu in 1934, cand a prezentat forului legislativ situatia "dezastruoasa" din judetele locuite de secui, cerand "salvarea acestora din mizeria in care se zbat si de sub teroarea organelor administrative". Ce face acum UDMR referitor la tratamentul functionarilor de origine maghiara facea si Partidul Maghiar in deceniul al patrulea, cand protesta impotriva faptului ca respectivii functionari "picasera examenul de limba romana"!Finanteaza guvernul Orban in 2019 echipe de fotbal din secuime sau fermieri de origine maghiara? Nimic nou nici aici: in perioada interbelica, Budapesta finanta la noi un sistem de cooperative numit(Furnica) ..."Scopul nostru ramane in continuare crearea uneitransilvanene cu drepturi depline", ne trasmite partidul maghiar. Supralicitand, acesta mai adauga "In deceniile urmatoare,, gasindu-si propria voce". Oare ce inseamna indemnul de a "elibera Transilvania de aspiratiile centraliste", in contextul faptului ca Romania este definita ca un stat unitar? Si pentru ca declansarea unui nou revizionism sa fie si mai clara, congresul UDMR a decis ca steagul rosu, alb si verde este simbol national propriu al comunitatii maghiare din Romania, alaturi de steagul Tinutului Secuiesc, de imnul Ungariei si de imnul Tinutului Secuiesc. Mai clar de atat nu se poate! Asta facea si Partidul Maghiar in anii 30, nu este inventia lui Kelemen Hunor.Este, desigur, regretabil sa vedem retorica revizionista a anilor interbelici intretinuta de Budapesta si afisata de partidul maghiar din Romania.Dar poate ca acest demers nu este intreg fara a pomeni orbirea politicienilor romani din perioada interbelica, cei care au ascuns constant romanilor amploarea revizionismului promovat de catre guvernul Horthy si de catre Partidul Maghiar. Chiar si in 1940, regele Carol al II-lea promova politicieni maghiari revizionisti in propriul partid unic (Frontul Renasterii Nationale- Partidul Natiunii), iar in zilele Diktatului de la Viena a descurajat manifestarile publice de indignare si a interzis publicarea in propriul ziar, oficialul Timpul, a textului Declaratiei de la Alba-Iulia.