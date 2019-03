Dupa Soros si Juncker, Orban pregateste o campanie impotriva lui Timmermans

Ziare.

Viktor Orban considera ca atacurile la adresa formatiunii sale de dreapta provin din partea politicienilor de stanga, avand rolul de a afecta imaginea Partidului Popular European (PPE, centru-dreapta), in contextul scrutinului europarlamentar programat in luna mai."In realitate, atacurile provin din partea fortelor politice de stanga si nu au rolul de a ne afecta pe noi, ci Partidul Popular European. Daca nu ne vor mai ataca pe noi, vor incepe sa ii atace pe italieni si pe austrieci.Nu intelege toata lumea acest lucru, dar in literatura de specialitate sunt numiti,, 'idioti folositori'. Chiar daca sunt implicati in lupta pentru o anumita doctrina, acestia servesc interesele altora, chiar pe cele ale adversarilor", a declarat Viktor Orban intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag.Dupa ce a lansat o campanie impotriva lui Jean-Claude Juncker, un politician din cadrul PPE si presedinte al Comisiei Europene, Viktor Orban a anuntat ca il va critica si pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans."In urmatoarea etapa a campaniei electorale,. Domnul Juncker pregateste retragerea din politica, iar locul ii va fi luat de domnul Timmermans", a spus Orban, afirmand ca "rolul lui George Soros in politica europeana nu poate fi ignorat" si ca "toata lumea are dreptul sa stie ca Timmermans este un cunoscut aliat al acestuia".Frans Timmermans este candidatul Partidului Socialistilor Europeni (PSE, centru-stanga) pentru postul de presedinte al Comisiei Europene. Timmermans a criticat frecvent situatia statului de drept din tari est-europene, inclusiv din Ungaria.Partidul Popular European (PPE) va analiza in martie posibilitatea excluderii formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban, au anuntat recent surse politice europene citate de cotidianul The Guardian.Cazul formatiunii Fidesz va fi pe agenda reuniunii PPE din 20 martie, un eveniment organizat pentru aprobarea strategiei partidului in campania electorala europarlamentara. Doi functionari din cadrul PPE au declarat pentru cotidianul The Guardian ca in cursul acestei reuniuni se va discuta si despre cazul lui Viktor Orban si al partidului Fidesz.Partide de centru-dreapta din tari nordice analizeaza posibilitatea introducerii unei solicitari pentru o procedura disciplinara impotriva formatiunii Fidesz. In trecut, politicile lui Viktor Orban au fost criticate de partide din Olanda si Luxemburg.Viktor Orban a fost criticat dur dupa lansarea unei campanii agresive impotriva presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care este la randul sau membru PPE. De asemenea, Viktor Orban a declarat ca UE "nu a invatat nimic din atacurile teroriste produse in ultimii ani si vrea sa aduca chiar mai multi imigranti in Europa".Comisia Europeana a acuzat Guvernul Viktor Orban de lansarea unei campanii electorale "socante" si a unei "teorii a conspiratiei ridicole" dupa campania in care au fost folositePetri Sarvamaa, un eurodeputat crestin-democrat din Finlanda, a declarat pentru cotidianul The Guardian ca Viktor Orban nu ar trebui sa fie membru PPE. "Este evident ca partidul Fidesz condus de Orban nu impartaseste valorile PPE. Eu as merge atat de departe incat i-as numi o forta nedemocratica".