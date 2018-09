Era nevoie demult de un cartonas rosu pentru Ungaria, dar cheia sunt banii

Familia si apropiatii lui Orban, principali beneficiari ai fondurilor europene

Divizarea Uniunii se va accentua

Cheia sunt banii

O problema si mai grea: Italia

Ziare.

com

Principiul potrivit caruia un stat membru al UE trebuie sa respecte statul de drept si sa asigure independenta Justitiei, libertatea presei si a universitatilor este inviolabil. Este un lucru care ar trebui sa fie de la sine inteles pentru orice politician european rational.Faptul ca Parlamentul European se vede acum obligat sa verifice daca statul de drept este periclitat cu adevarat in Ungaria este in esenta lui un soc. Ar trebui sa fie un ultim avertisment la adresa premierului ungar Viktor Orban, o palma politica peste cap.Problema este insa ca Ungaria a intrat intre timp pe o directie atat de nationalista, incat autocratului de la Budapesta gestul Bruxelles-ului ii va fi mai degraba folositor decat daunator la el acasa. Orban se poate prezenta drept victima a birocratilor si a eurofanaticilor de la Bruxelles. El poate strange astfel noi aliati, cu care sa profite in continuare de valul inspaimantator de inalt al populismului de dreapta din UE.Guvernele din Polonia, Cehia, Italia si partial Austria fac parte din tabara sa. Partidele populiste de dreapta din Franta, Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia si Germania vor sprijini lupta Ungariei pentru asa-zisa aparare a mandriei sale nationale.In viitorul legislativ comunitar, care va fi in functiune din iunie 2019, aceste forte anti-UE ar putea constitui un grup parlamentar foarte solid, capabil sa provoace daune importante.Cu toate acestea, era demult timpul sa fie demarata o procedura disciplinara impotriva Ungariei, in baza articolului 7 al tratatelor comunitare.Celelalte state membre ale Uniunii nu pot asista cu mainile incrucisate la calcarea in picioare de catre guvernul ungar a valorilor fundamentale ale UE, in timp ce, pe de alta parte, nu stie cum sa incaseze mai multe subventii si fonduri europene de la Bruxelles.Este literalmente asa, pentru ca familia si apropiatii lui Viktor Orban se numara printre cei mai mari beneficiari ai acestor bani europeni. Un sistem nepotist perfectionat de Orban, in opinia Parlamentului European. Premierul ungar actioneaza demult dupa principiul "un stat, un popor, un Orban".Masura legislativului comunitar a fost deci una corecta si demult necesara. Grupul parlamentar popular, din care fac parte atat formatiunea lui Orban, Fidesz, cat si partidele de guvernamant germane CDU si CSU, trebuie sa-i excluda intr-un final pe unguri.Prea mult timp au fost ingaduitori conservatorii germani, mai ales crestin-socialii bavarezi, cu Viktor Orban.Pentru unitatea UE, aceasta procedura disciplinara este o veste proasta. Dupa Polonia, a venit acum randul Ungariei. Doua dintre cele 28 de state membre sunt suspectate acut ca ar incalca sistematic regulile clubului de care apartin.Divizarea Uniunii, intre vechile state membre din Vest si cele mai noi din Est, se va accentua. Mai ales ca acum se profileaza o noua suspiciune, potrivit careia si respectarea statului de drept in Romania ar fi in pericol.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus in discursul sau privind starea UE ca este nevoie de reconciliere, nu de divizare. Dar cum sa fie posibila reconcilierea cu incapatanati precum Orban in Ungaria sau Kaczynski in Polonia?Procedura in baza articolului 7 este una de durata, iar rezultatul este deschis. In faza a doua a demersului, Ungaria si Polonia ar putea bloca reciproc condamnarea fiecareia dintre ele printr-un veto.Statele membre au ezitat pana acum sa ia masuri prea dure impotriva unei tari din comunitate. O schimbare adevarata a comportamentului nu pare sa fie posibila decat prin sanctiuni financiare. In paralel cu procedura disciplinara in baza articolului 7 se vor desfasura negocierile pentru bugetul UE pentru perioada 2021-2027.Este vorba atat pentru Ungaria, cat si pentru Polonia de miliarde de euro pe care ar urma sa le primeasca de la Bruxelles, dar acordarea acestor bani ar urma sa fie conditionata de respectarea normelor statului de drept.Aici se afla parghia adevarata cu care pot fi opriti acesti nationalisti si doctrinele lor confuze.Dar UE are acum probleme si cu populistii si nationalistii din Italia. Va fi mult mai greu sa fie adus pe calea cea buna ministrul de Interne italian, radicalul de dreapta Matteo Salvini. Acesta nu ia masuri atat de grobiane ca Orban impotriva statului de drept, iar Italia este mai presus de toate un contributor net la bugetul comunitar si nu un beneficiar net, precum Ungaria si compania.Italia nu va fi deci impresionata de amenintari cu penalitati financiare. Dar s-ar putea intampla ca populistul ungar si radicalul de dreapta italian sa coopereze de minune si sa se protejeze unul pe celalalt. Imreuna au din pacate potentialul de a rupe Uniunea, de a bloca dezvoltarea ei, de a-i schimba decisiv destinul.Procedura in numele articolului 7 este un foc politic de avertizare. Ea nu inlocuieste insa confruntarea directa cu ideile politice ale populistilor de dreapta. La final, alegatorii din Polonia, Ungaria sau Italia trebuie convinsi sa scape prin votul lor de aceste guverne, atat timp cat mai au posibilitatea sa o faca.