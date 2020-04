Extinderea puterii in umbra crizei: Orban de la Budapesta s-a asigurat ca poate face orice

Opozitia lasata fara bani?

Peter Niedermuller e furios pe Guvernul de la Budapesta: "Ne ingreuneaza activitatea!". Politicianul de stanga, din Opozitie, este primarul districtului 7 Erzsebetvaros al Capitalei si are de luptat nu numai cu pandemia de coronavirus, ci si cu informatiile contradictorii venite de sus."Strategia Guvernului e contradictorie", explica fostul europarlamentar. "Dimineata, premierul anunta ca scolile nu vor fi inchise, pentru ca in aceeasi zi sa spuna ca totusi vor fi inchise". Deoarece administratiile locale se ingrijesc si de asigurarea meselor de pranz pentru elevi, acest lucru ar trebui sa fie cunoscut din timp.Nici in ce priveste restrictiile de circulatie sau obligativitatea purtarii de masti de protectie, lucrurile nu sunt deloc clare si "nu stie nimeni ce-i de facut", deplange situatia Niedermuller, care apartine Coalitiei Democratice, o formatiune fondata de fostul premier Ferenc Gyurcsany.Dar cel mai mult, de la decretarea starii de urgenta la finele lunii martie, il preocupa pe Niedermuller grijile materiale: "Guvernul le-a luat administratiilor locale niste surse importante de venit".Spre exemplu, taxele de parcare, impozitele auto sau taxele impuse turistilor. Pierderile financiare cu care se confrunta sectorul pe care il conduce, subliniaza primarul in dialog la DW, se cifreaza la 50 de milioane de forinti, echivalentul a 139.000 de euro. Acelasi sector, insa, va avea cheltuieli sociale de doua ori mai mari, generate de actuala pandemie, la care se adauga alte costuri pe care le implica achizitionarea de masti de protectie, manusi si dezinfectant."Evident ca nu au cum sa ramana bani pentru dezvoltarea zonei sau renovarea locuintelor", adauga primarul.Peter Niedermuller si alti primari de opozitie au publicat o scrisoare de protest dupa ce Parlamentul de la Budapesta i-a conferit premierului prerogative sporite. Viktor Orban poate guverna prin decret "pana cand pericolul dispare", subliniaza ministrul Justitiei, Judit Varga.Si cand se va intampla aceasta decide Parlamentul, adauga Varga. In Legislativ, Orban se sprijina pe o majoritate de doua treimi. In prezent nu se pot desfasura alegeri si nici referendumuri in Ungaria. Opozitia nu prea mai are spatiu de miscare.Printre primele ordonante emise de Guvernul Orban dupa declararea starii de urgenta "s-au numarat si unele care nu aveau nicio legatura cu combaterea actualei pandemii", atrage atentia si fostul Avocat al Poporului, juristul Jeno Kaltenbach.De pilda, propunerea vicepremierului Zsolt Semjen de a pune sub tutela administratiile locale. Tot astfel urmeaza a fi solutionat si litigiul pe tema parcului Capitalei, Varosliget. In zona ar urma sa se construiasca mai multe cladiri muzeale - impotriva vointei locuitorilor.Dupa alegerile locale din toamna anului trecut, primarul general, proaspat ales, ecologistul Gergely Karacsony, a oprit proiectul. Acum, insa, prin decret, ceasul va fi dat inapoi. Ar mai fi de amintit si ca formatiunile politice pierd cam jumatate din fondurile din partea statului, decizie care va afecta mai ales partidele mici de opozitie.La ultimul scrutin local, adversarii lui Orban au reusit sa recucereasca unele fotolii de primari, inclusiv la Budapesta.Kaltenbach se teme ca acum Opozitia se va confrunta cu masuri punitive. Impreuna cu alti militanti civici, Jeno Kaltenbach a formulat o petitie online contra legii de urgenta, semnata de peste 100.000 de cetateni. "Un numar considerabil pentru o tara asa de mica precum Ungaria", subliniaza juristul.O initiativa umbrita, insa, de grijile oamenilor preocupati, inainte de toate, de raspandirea COVID-19."Situatia actuala ii permite lui Viktor Orban sa-si consolideze puterea", apreciaza Peter Kreko, directorul think-tank-ului "Political Capital" din Budapesta.Seful Guvernului gusta vizibil momentul. Intr-un video postat pe pagina sa de Facebook, Orban se prezinta pe sine si celula sa de criza in chip de supereroi, invaluiti intr-o lumina verde-albastrie, dramatismul situatiei fiind subliniat de o muzica ce aminteste de un trailer al filmelor Star Wars.Ce nu functioneaza bine - faptul ca moneda nationala s-a depreciat, spre exemplu - e pus pe seama multimiliardarului George Soros.Potrivit unui sondaj ralizat de Nezopont, un think-tank apropiat Guvernului, 78 la suta dintre cetatenii Ungariei sunt de acord cu masurile de combatere a pandemiei, adoptate de Executiv. Calculul lui Orban da roade."Cred ca putem vorbi de o unitate nationala", a comentat rezultatele sondajului directorul Nezopont, Agoston Samuel Mraz, la televiziunea de stat. Acelasi sondaj releva ca nici macar fiecare al doilea ungur nu apreciaza activitatea desfasurata de Opozitie, a mai mentionat Mraz.