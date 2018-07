Firma de spionaj Black Cube a dus o campanie de discreditare a ONG-urilor din Ungaria inainte de alegeri

Ziare.

Intre decembrie 2017 si martie 2018, ONG-urile si persoanele care aveau legaturi cu omul de afaceri americano-ungar George Soros au fost contactate de agenti care au folosit identitati false si i-au inregistrat.Inregistrarile, care au inceput sa fie publicate in Jerusalem Post si in cotidianul Magyar Idok, controlat de guvernul de la Budapesta, cu trei saptamani inainte de alegeri, au fost folosite de prim-ministrul Viktor Orban pentru a ataca organizatiile in timpul ultimelor zile ale campaniei. Partidul lui Orban, Fidesz, a castigat alegerile.Black Cube este o firma cu sediul la Tel Aviv care a mai fost implicata in scandaluri in SUA si Europa, firma fiind angajata de Harvey Weinstein pentru a aduna informatii despre actritele care l-au acuzat de hartuire sexuala si despre jurnalistii care il investigau. Ulterior, compania si-a cerut scuze pentru aceasta operatiune.Campania din Ungaria ar reprezenta prima oara cand Black Cube a fost utilizata inaintea unor alegeri."Este politica Black Cube sa nu discutam despre clienti cu nimeni si nu vom nega sau confirma nicio speculatie in legatura cu activitatile companiei. Este important de mentionat ca Black Cube respecta intotdeauna jurisdictia locului in care isi desfasoara activitatea, urmand sfaturile unora dintre cele mai bune firme de avocatura din Europa", a declarat purtatorul de cuvant al Black Cube pentru Politico.Cele doua surse au declarat ca nu cunosc cine a platit pentru aceasta operatiune sau daca guvernul de la Budapesta este implicat.Persoanele care au folosit nume false s-au intalnit cu cei pe care ii vizau la hoteluri si restaurante din Budapesta, Viena, Amsterdam, Londra sau New York.Companiile pe care sustineau ca le reprezinta nu existau iar conturile de LinkedIn prezentate erau sterse la scurt timp dupa intalniri. Majoritatea numerelor de telefon folosite erau scoase din uz la cateva saptamani dupa intalniri.