Guvernul de la Budapesta anunta ca nu va participa la dezbaterea din Parlamentul European despre statul de drept in Ungaria

Statul de drept este doar "pretextul pentru a sanctiona Ungaria pentru ca a fost prima tara care si-a exprimat clar refuzul de primi migranti", a sustinut Gulyas in declaratia data in fata presei la scurt timp dupa ce, careia guvernul lui Orban ii spune legea "stop Soros", informeaza agentia MTI.Comisia Europeana a trimis inguvernului de la Budapesta o scrisoare de notificare prin care-l atentioneaza ca respectiva lege contravine legislatiei UE , inclusiv din cauza dispozitiilor ce restrang accesul migrantilor in zonele de tranzit de la granita sau califica drept infractiuni actiunile de ajutorare a migrantilor.Dar guvernul ungar nu a dat curs solicitarilor acestei notificari, prin urmare Comisia Europeana ii va trimiteIn declaratia data joi despre dezbaterea din legislativul european privind statul de drept in Ungaria, seful de cabinet al premierului Orban a estimat ca Parlamentul European si-a depasit atributiile si a cerut institutiilor europene sa actioneze "in limitele tratatelor".El s-a referit aici si la planurile de a se conditiona accesarea fondurilor europene de o evaluare privind situatia statului de drept, calificand aceste intentii drept "santaj".