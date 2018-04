Igor Dodon i-a transmis felicitari cordiale lui Viktor Orban, precum si intregului popor ungar

Ziare.

"Adresez cele mai sincere felicitari Dlui Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, partidului Fidesz pe care il conduce, dar si intregului popor ungar pentru victoria remarcabila in cadrul alegerilor parlamentare de ieri! Este o dovada a increderii depline a cetatenilor din Ungaria in politicile promovate de dl Orban, apararea si promovarea intereselor nationale ale statului!", scrie Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.Presedintele Republicii Moldova ii transmite succes si noi realizari in continuare lui Viktor Orban si partidului al carui presedinte este, in beneficiul Ungariei si al poporului ungar."Avem relatii bune personale cu dl prim-ministru si asa cum am spus-o anterior, voi face totul pentru ca relatiile dintre Republica Moldova si Ungaria sa inregistreze o dinamica pozitiva in toate domeniile de interes comun", incheie Igor Dodon.Premierul Viktor Orban, care se pregateste pentru un nou mandat de prim-ministru al Ungariei, s-a adresat alegatorilor, duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor partiale care arata ca partidul sau, Fidesz, a obtinut 49,5% din voturi, si a multumit pentru increderea acordata si celor care s-au rugat pentru partidul sau.Fidesz, partidul premierului nationalist de dreapta Viktor Orban, a obtinut 49,5% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria, arata primele rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 69,1% din voturi, potrivit Reuters.Fidesz ar obtine majoritatea in Parlamentul Ungariei. Partidul lui Viktor Orban ar urma sa detina 134 de mandate dupa numararea a 74.6% din voturi, potrivit Biroului electoral, scrie The Guardian.Potrivit The Guardian, Jobbik a castigat 20% din voturi, rezultate preliminare, in timp ce socialistii ar fi obtinut 11,85%.Participare la vot la alegerile parlamentare din Ungaria a fost de 68,13%, fata de 61,73% la alegerile parlamentare din 2014. Cea mai mare prezenta la vot - 70,53% - a fost la legislativele din 2002.