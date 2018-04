Inchiderea cotidianului conservator Magyar Nemzet, dupa victoria lui Orban - o poveste incurcata

Un vechi coleg de scoala

Stirea a fost resimtita de echipa redactionala a "Magyar Nemzet" ca "o bomba terorista". Marti, jurnalistii au fost instiintati de editura la care apare ziarul ca a doua zi va fi ultima editie a cotidianului din Budapesta si anume din motive financiare. Pe prima pagina a cotidianului conservator cu traditie a fost tiparita o panglica de doliu, insotita de datele existentei acestuia: "1938 - 2018".Intr-o luare de pozitie, redactia a mentionat: "Credem ca in Ungaria democratia si informatia impartiala vor continua sa existe. Speram sa revenim". Ceea ce la prima vedere pare a fi un alt efect al victoriei rasunatoare a lui Viktor Orban la urne, respectiv inchiderea unui organ de presa independent, este in realitate o poveste mai incurcata. Cu toate acestea, ea arata cat de grea este situatia presei libere in Ungaria si, in general, in Europa Centrala si de Est."Magyar Nemzet" ("Natiunea Ungara") a fost, dupa sfarsitul dictaturii comuniste, ziarul-amiral al presei conservatoare. In anul 2000 a ajuns, printr-o asociere controversata cu un alt cotidian national conservator, sub controlul oligarhului ungar Lajos Simicska.Acesta este un fost coleg de scoala a lui Viktor Orban si a fost considerat doua decenii si jumatate drept o eminenta cenusie enigmatica a partidului Fidesz. Multa vreme nici nu existau fotografii actuale ale omului de afaceri. Simicska si-a cladit in Ungaria imperiul de afaceri "Kozgep", caruia ii apartin intre altele companii de constructii si presa. In spatele acestui conglomerat, el a organizat finantele Fidesz si a asigurat independenta economica a partidului, inclusiv cu ajutorul unor afaceri controversate.Simicska a fost si cel care, dupa infrangerea la urne a lui Orban, in 2002, a pus pe picioare un imperiu de presa pro-Fidesz, pentru ca actualul premier credea ca a pierdut alegerile din cauza presei ostile. Dupa castigarea alegerilor de catre Orban in 2010, trustul de presa a lui Simicska a beneficiat, intr-o maniera fara precedent, de contracte cu statul, oligarhul devenind unul dintre cei mai bogati si influenti oameni din tara. Prea puternic pentru suspiciosul Orban.Dat fiind ca seful guvernului de la Budapesta a inceput sa instaleze si alti oligarhi in functii cheie din economie, intre cei doi s-a produs o ruptura, devenita oficiala in februarie 2015. Simicska a prezentat ulterior in cateva interviuri situatia astfel: el ar fi incercat de fapt sa-l determine pe Orban sa renunte la cursul sau antidedmocratic. Potrivit unor initiati, oligarhul ar fi pretins prea categoric dreptul de a co-guverna in mod inoficial.Dupa episodul de pomina din 6 februarie 2015, cand Simicska l-a injurat in public pe Orban, organele de presa pro-Fidesz, controlate de oligarh, si-au modificat brusc orientarea, atacandu-l virulent pe premier. In afara de "Magyar Nemzet", din imperiul de presa al lui Simicska mai faceau parte si "Lanchid Radio" si "Hir TV". Concomitent, presa controlata de Simicska a recomandat, mai mult sau mai putin deschis, fostul partid extremist de dreapta Jobbik, care s-a pozitionat din 2014 pe o linie mai moderata, fiind o contrapondere national conservatoare la formatiunea Fidesz a lui Orban.In general, politica editoriala a presei lui Simicska nu a corespuns standardelor jurnalismului independend nici inainte si nici dupa ruptura oficiala dintre cei doi. Aceasta s-a putut vedea mai ales in campania electorala din ultimele saptamani, cand "Hir TV" si "Magyar Nemzet" au publicat detalii privind afaceri financiare si de coruptie foarte ciudate din anturajul lui Orban, de care, la origine, nici Simicska nu era strain.Deja de mai multa vreme se zvonise in cercuri politice si de presa ca, dupa alegeri, Simicska va inchide, din motive financiare, unele organe de presa. "Hir TV" se mentine deocamdata, dar cu o redactie mai mica. Simicska refuza constant, de mai multa vreme, sa acorde interviuri pe aceasta tema, inclusiv autorului randurilor de fata.Desi "Magyar Nemzet" nu a fost tocmai un far al presei libere, inchiderea sa demonstreaza doua lucruri. Pe de o parte presa ungara continua sa se omogenizeze. Posturile publice se afla in intregime sub control guvernamental, iar marea majoritate a mass-media private apartine unor apropiati ai lui Orban.Exista "un biotop", alcatuit din portaluri cu adevarat independente, precum si posturi de radio si televiziune, dar cu un public foarte restrans. Cu exceptia postului comercial "RTL Klub", care in magazinul sau zilnic de stiri Hirado transmite informatii independente pentru publicul larg.Pe de alta parte, cazul "Magyar Nemzet" demonstreaza cat de dependenta e presa in Ungaria si in Europa Centrala si de Est de interesele politice si economice ale patronatului. In intreaga regiune nu exista un peisaj mass-media si editorial stabil nici la aproape trei decenii de la sfarsitul dictaturii comuniste. Numeroase initiative de schimbare a acestei stari de fapt au esuat intre timp. Concernele media germane au si ele o parte din vina. In ultimii ani, acestea s-au retras tot mai mult din presa independenta a regiunii.Este totusi posibil ca, in cele din urma, "Magyar Nemzet" sa supravietuiasca. Politicianul ecologist alternativ si liberal, mostenitor al unei averi de milioane, Peter Ungar, se gandeste sa-l cumpere. Si in spatele acestui scenariu e o poveste cu cantec. Ungar este fiul istoricei Maria Schmidt, care, spre deosebire de el, este propagandista infocata a Fidesz. La finele anului 2916, Schmidt a achizitionat saptamanalul independent "Figyelo". La scurt timp, acesta a devenit un organ pro-guvernamental.