Instigatorul Ungariei ramane la putere. Cand va renunta UE la principiul celor trei maimute?

Interviu

O motivatie pentru antidemocrati

Cat timp mai vrea sa stea UE cu mainile in san?

Ziare.

com

Ungaria a ales. Mult peste 60 la suta dintre alegatori s-au pronuntat pentru un partid extremist de dreapta si unul si mai extremist la aceeasi margine a esichierului politic. Ar fi dificil sa incercam sa aflam care dintre ele e mai radical.Ungaria a ales. A ales ca Viktor Orban sa ramana premier. Electoratul a readus la putere un om care in campania electorala a instigat la ura impotriva oamenilor - a celor de credinta musulmana si a celor de credinta mozaica. Asa ceva se numeste islamofobie si antisemitism. La toate acestea se adauga faptul ca Orban si apropiatii sai interpreteaza in interes propriu si alte standarde ale statelor de drept democratice, ingradind libertatea de opinie si a presei si modificand ceea ce noi numim statul de drept.Acest rezultat electoral intareste si motiveaza toate guvernele europene care guverneaza dupa aceleasi principii. Inainte de toate Polonia. De fapt, toate statele Grupului de la Visegrad. Dar si in vestul Europei - in Austria este la guvernare o coalitie din care face parte formatiunea extremista de dreapta FPO.Uniunea Europeana se bazeaza, pe de o parte, pe pilonul economic cu roadele sale obtinute gratie comertului liber si transfrontalier si prosperitatea rezultata din acestea. Un alt pilon este insa esential - cel al valorilor democratice si ale statului de drept. Fiecare nou membru al UE semneaza carta drepturilor fundamentale, care interzice orice fel de discriminare - fie ea rasiala, religioasa sau de natura sexuala. Principiile statului de drept, ca premisa pentru o democratie functionala, si democratia insasi reprezinta motivatia generatoare de identitate pentru stransa asociere a tarilor europene.Dar de ani de zile se constata calcarea in picioare a acestor valori fundamentale si inmultirea tarilor conduse de partide care iau in deradere sau chiar combat activ valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ale drepturilor omului pur si simplu.De ani de zile suntem martori ai transformarilor socio-politice din aceste tari din UE. Si tot de ani de zile nu se intampla nimic.Cel tarziu odata cu realegerea lui Viktor Orban se pune intrebarea cat mai vrea UE sa asiste la pervertirea valorilor europene conform principiului celor trei maimute: nu aud nimic, nu vad nimic, nu spun nimic.Cei care nu reactioneaza, care nu sanctioneaza si care nu spun lucrurilor pe nume in dialogul cu guvernele acestor tari, cei care se tem de conflict intaresc aceste miscari, slabind in acelas timp propria credibilitate de paznic al valorilor democratice.Sa continui ca pana acum nu mai merge! Nu e posibil sa-l condamni, pe buna dreptate, de rasism pe presedintele Turciei, Erdogan, si in acelasi timp sa stai la urmatorul summit al UE, zambitor, langa domnul Orban, ca si cum nu s-ar fi intamalat nimic.Nu poti sa aduci elogii in discursurile duminicale Uniunii Europene pentru ideea sa democratica, cand, concomitent, o serie de state membre ale UE demonteaza, bucata cu bucata, tocmai aceasta democratie.Nu poti sa condamni, justificat, rasismul si antisemitismul din propria-ti tara, sa numesti chiar un insarcinat federal cu combaterea antisemitismului si, in acelasi timp, sa stai alaturi de sefi de guvern care ar trebui infierati public tocmai de acest insarcinat federal cu combaterea antisemitismului.Numarul tarilor, care odata cu victoria la urne a lui Orban, se vor confrunta cu partide extremiste de dreapta si populiste tot mai puternice si mai sigure de ele nu se va diminua, dimpotriva.UE si ideea europeana sunt sub multe aspecte vulnerabile. O slabire a democratiei in si mai multe tari membre ar fi lovitura de gratie.