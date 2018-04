Jurnalistii de la televiziunea de stat din Budapesta recunosc ca au intretinut o atmosfera de teama pentru a-l ajuta pe Orban sa castige alegerile

Ziare.

Orban si partidul sau, Fidesz, au castigat majoritatea in parlamentul ungar, pentru a treia oara consecutiv, dupa o campanie care a avut in centru politica anti-migranti. Organizatiile internationale au reclamat ulterior retorica xenofoba, menita sa intimideze, precizand ca televiziunea publica "a favorizat in mod evident coalitia aflata la putere, nerespectand standardele internationale".Reporteri ai ziarului The Guardian au vorbit cu angajati ai Televiziunii Maghiare (MTVA) pentru a afla cum posturile acestei retele au difuzat mesajele Guvernului si uneori chiar informatii false, cu scopul de a castiga telespectatori de partea mesajului impotriva imigrarii al prim-ministrului.Jurnalistii au povestit cum reteaua s-a concentrat pe povesti negative despre refugiati si migranti, corelandu-le pe acestea cu infractiuni si terorism. Chiar in ajunul votului, postul de televiziune M1 a difuzat stirea potrivit careia o duba a intrat intr-o multime in Munster, Germania, drept un atac terorist islamic."Nu am mai vazut niciodata asa ceva, nici la MTVA. Era pur si simplu o minciuna", a spus unul dintre jurnalistii angajati la Televiziunea Maghiara, care a cerut sa nu ii fie dezvaluit numele.Mesajul Guvernului potrivit caruia milioane de migranti periculosi asteapta sa intre in Ungaria a fost raspandit in programele MTVA si prin mii de panouri instalate pe teritoriul tarii.Miliardarul originar din Ungaria George Soros, care a investit miliarde de dolari pentru promovarea societatii civile in centrul si estul Euopei, este prezentat ca parte a unui complot intre Bruxelles si opozitia politica pentru a distruge Ungaria si a permite accesul strainilor."Cred ca a fost creata o atmosfera de teama. Reflexe ale lui Pavlov au fost create pentru cuvinte precum pericol, terorism, migranti, opozitie, Soros si Bruxelles", a spus jurnalistul angajat la MTVA.Programele de stiri au inclus adesea imagini de arhiva din 2015, cu migranti plimbandu-se prin Budapesta, conflicte intre refugiati si politie la granita dintre Ungaria si Serbia sau atacuri teroriste din Europa."Toleranta este criticata constant, in timp ce sentimentul anti-migranti este prezentat drept singura opinie valida", a mai spus jurnalistul.Jurnalistii sunt de parere ca mesajele anti-migranti vin adesea direct de la Guvern. Persoane care lucreaza la materiale de presa in care este implicat direct Orban primesc o lista de cuvinte cheie pe care sa le foloseasca."Uneori, editorul intra in birou, cu telefonul mobil la ureche, si ne dicta o intreaga stire, cuvant cu cuvant. Noi nu stim cine era de partea cealalta a telefonului mobil", a spus un alt jurnalist.Documente care au fost trimise din greseala la tineri angajati MTVA si consultate de The Guardian par sa confirme o implicare directa a Guvernului.Indicatiile editoriale facute de biroul prim-ministrului sunt date jurnalistilor pentru a realiza materiale impotriva cetatenilor ungari care critica Guvernul. Intre acesti cetateni s-au aflat activistul Marton Gulyas, un profesor universitar, dar si Soros.O seara de dezbatere organizata de Gulyas cu tema "rezistenta, lipsa de obedienta - fara violenta" a fost prezentata de Televiziunea Maghiara drept dovada ca activistul se pregatea pentru un protest violent si un conflict cu politia."A fost deosebit de ridicol. Aveam planuri sa protestam fata de Guvern, dar fara a fi violenti. Insa presa sustinatoare a partidului Fidesz ne-a acuzat constant de violenta si de izbucnirea unor scandaluri", a spus Marton Gulyas.Intrebat despre aceste directive editoriale ale Guvernului, un purtator de cuvant al lui Orban a spus ca Executivul nu raspunde la astfel de solicitari, neavand control asupra mass media. MTVA nu a raspuns la solicitarea The Guardian de a oferi un punct de vedere. Conglomeratul media de stat are un buget anual de aproximativ 80 de miliarde de forinti.De-a lungul ultimilor opt ani, Guvernul a consolidat controlul asupra presei tiparite si retelelor TV si de radio din Ungaria, multe institutii de media fiind cumparate de personalitati care au legatura cu guvernul.Origo.hu, un site de stiri popular, s-a numarat printre acestea, trecand de la a fi subsidiar al Deutsche Telekom la a fi detinut de fiul guvernatorului bancii nationale a Ungariei.Intre timp, institutiile de media sustinatoare ale Guvernului ignora scandaluri de coruptie majore care au izbucnit inainte de alegeri, in care sunt implicate personalitati importante din Fidesz.Exista ingrijorari potrivit carora Guvernul ar putea incerca sa suprime putinele institutii de media care il critica. Ultima editie a cotidianului Magyar Nemzet, unul dintre putinele care au publicat articole critice la adresa Guvernului inainte de alegeri, a aparut miercuri Proprietarul ziarului, un om de afaceri care a intrat in conflict cu Orban, a decis sa nu il mai finanteze.