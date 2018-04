Liderul Opozitiei din Ungaria sustine ca alegerile de duminica "nu vor fi nici libere, nici corecte"

Ziare.

Referindu-se la "guvernul fraudulos si obstructionist" de la Budapesta, Gyurcsany a subliniat ca "nu ii putem lasa sa ne ia tara", relateaza agentia MTI."Toti democratii, inclusiv conservatorii moderati, liberalii si aripa stanga ar trebui sa-si uneasca fortele si sa coopereze impotriva lumii lui Viktor Orban. Partidele democratice de opozitie ar trebui sa demonstreze ca sunt capabile sa formeze o coalitie... cei care nu sunt in masura sa coopereze aflandu-se in opozitie nu vor putea sa coopereze nici la putere", a spus presedintele partidului Coalitia Democratica.Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Nezopont, aproximativ 50% dintre alegatorii ungari il sustin pe actualul premier Viktor Orban, liderul formatiunii Fidesz, pentru un nou mandat. Candidatul aliantei de opozitie Partidul Socialist - Parbeszed Magyarorszagert (Dialog pentru Ungaria ), Gergely Karacsony, beneficiaza de o sustinere de 13%.Liderul formatiunii LMP (Politica poate fi diferita), Bernadett Szel, a fost aleasa de 8% dintre respondenti pentru functia de premier. Presedintele partidului nationalist radical Jobbik, Gabor Vona, este sustinut de 7% dintre alegatorii consultati.Fostul premierul socialist Ferenc Gyurcsany, presedintele partidului DK (Coalitia Democratica), a primit o sustinere de 3%. Gabor Fodor (Partidul Liberal) si Andras Fekete-Gyor (Miscarea Momentum) au fost creditati cu 1% fiecare in cadrul sondajului.