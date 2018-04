Luxemburgul compara victoria lui Orban in alegeri cu cancerul si cere masuri urgente impotriva Ungariei

Ziare.

Ministrul luxemburghez de Externe, Jean Asselborn, a declarat luni ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze asupra "tumorii valorilor" din Ungaria, dupa succesul premierului ungar Viktor Orban in cadrul alegerilor parlamentare de duminica."Dupa aceste alegeri din Ungaria, Germania, Franta si toate statele membre care nu sunt indiferente trebuie sa se implice, rapid si fara ambiguitate, in baza tratatului european, si. UE a fost creata astfel incat dezastrele din prima jumatate a secolului 20 sa nu se repete, iar pacea actuala a fost garantata doar prin unitatea valorilor noastre", a spus Asselborn, pentru Die Welt , citat de Luxembourg Times Seful diplomatiei din Luxemburg si-a exprimat ingrijorarea cu privire la posibilitatea ca alte tari din Europa Centrala si de Est - sau chiar una dintre tarile fondatoare ale UE - "sa adere, in viitor, la descompunerea valorilor si la atitudinea alarmista".Jean Asselborn a solicitat deja suspendarea Ungariei din Uniunea Europeana pentru incalcarea valorilor fundamentale democratice si tratarea refugiatilor ca pe niste "animale"."Orban si compania nu reprezinta o referinta pentru Uniunea Europeana a copiilor nostri", a mai spus Asselborn.Premierul ungar Viktor Orban a refuzat sa comenteze declaratiile ministrului luxemburghez de Externe, adaugand ca nu este interesat decat de cetatenii ungari.Recent, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto l-a numit pe Jean Asselborn "un idiot", dupa ce omologul sau luxemburghez l-a catalogat drept "dictator" pe Viktor Orban intr-un interviu pentru un ziar german.Alianta de guvernamant Fidesz - Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) a castigat alegerile parlamentare din Ungaria de duminica si va avea 133 dintre cele 199 de locuri in Parlament, potrivit datelor Biroului Electoral National. Liderul Fidesz, Viktor Orban, va incepe cel de-al treilea mandat de premier al Ungariei.