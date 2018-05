Mii de oameni au protestat la Budapesta, denuntand stilul autoritarist al lui Orban

Ziare.

Viktor Orban urmeaza sa primeasca, joi, din partea Parlamentului, al treilea mandat de prim-ministru, un vot care va fi o formalitate.Protestatarii de la Budapesta, arborand drapele nationale si ale Uniunii Europene, au cerut solidarizarea opozitiei fragmentate."Viktor Orban nu este nici crestin, nici democrat", a declarat Balazs Gulyas, unul dintre organizatorii manifestatiei de protest, referindu-se la un interviu radio in care premierul Ungariei afirma ca ar construi "o democratie crestina de stil vechi".Formatiunea de dreapta a lui Viktor Orban, Fidesz, are 133 dintre cele 199 de locuri din Parlament. Viktor Orban este premierul care a ramas cel mai mult la putere in istoria post-comunista a Ungariei.Unii protestatari au denuntat si abordarea dura a lui Viktor Orban fata de imigrantii extracomunitari. In contextul crizei imigratiei din Uniunea Europeana, Viktor Orban a decis in 2015 construirea unui gard la frontiera sudica a Ungariei.