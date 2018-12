Ministrul Afacerilor Europene din Ungaria: PE terorizeaza politic. Suntem de acord cu abordarea Romaniei pe timpul presedintiei Consiliului UE

Ziare.

El a spus ca este de acord cu abordarea Romaniei pe durata detinerii presedintiei Consiliului UE, aceea de a de "a inlatura dublul standard dintre statele membre si Uniunea Europeana"."Parlamentul European isi intelege gresit menirea cand incepe o vanatoare de vrajitoare la adresa unor state membre, cand ne trateaza discriminatoriu si refuza sa ia in considerare probleme similare din alte state membre. Nu e deloc corect. Parlamentul European ar trebui sa aiba rolul de a proteja interesele cetatenilor Uniunii Europene. Dar in loc sa faca asta, terorizeaza politic", a declarat oficialul ungar intr-un interviu acordat Digi24.El a declarat ca Legislativul european "marginalizeaza tarile cu opinii diferite sau vin cu o parere opusa pentru a da impresia unei dezbateri democratice"."Desigur, noi respingem astfel de practici si suntem de acord cu abordarea Romaniei pe timpul presedintiei. Si anume intentia de a inlatura dublul standard dintre statele membre si Uniunea Europeana", a precizat ministrul ungar.El a sustinut ca exista un interes politic de a crea aceasta perceptie cum ca ar exista o problema cu democratia in Ungaria.