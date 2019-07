Ministrul ungar de Externe critica Romania: Este inacceptabil ca s-au facut pasi inapoi in ce priveste drepturile minoritatilor

Ziare.

Szijjarto a afirmat intr-o declaratie ca noul Cod administrativ, modificat de guvernul roman printr-o OUG,, contrar unei propuneri sustinute anterior de o majoritate parlamentara.Conform noilor reglementari, minoritatile nationale isi vor pierde dreptul la folosirea limbii materne, daca proportia lor in populatia generala scade sub 20%. Prevederile anterioare garantau protejarea drepturilor dobandite indiferent de evolutiile demografice, se adauga in declaratie."Consideram ca noile reglementari pun de asemenea in pericol dreptul la folosirea limbii materne in procedurile administrative in sate si orase unde proportia minoritatilor nationale depaseste 20%", a mai spus Szijjarto.Reglementarile internationale si bilaterale protejeaza drepturile minoritatilor si acestea trebuie respectate si in Romania, a insistat ministrul ungar de Externe.