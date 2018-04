Ministrul ungar de externe Szijjarto afirma ca Soros are convorbiri la Bruxelles pentru a obtine pedepsirea Ungariei

Ziare.

com

Desi candidatii lui Soros au suferit o infrangere la alegerile din 8 aprilie, el ignora rezultatul votului, a declarat Szijjarto intr-o conferinta de presa la Luxemburg, unde se afla pentru o reuniune ministeriala a Uniunii Europene.Potrivit lui Szijjarto, ungurii au votat in sprijinul unui guvern care acorda prioritate intereselor lor si refuza sa cedeze presiunii internationale care se concentreaza pe drepturile migrantilor si pe incurajarea migratiei, relateaza agentia MTI.Referindu-se la un proiect de raport privind Ungaria, prezentat saptamana trecuta de catre Comisia Parlamentului European pentru libertati civile (LIBE), Szijjarto a declarat: "Poporul ungar nu are nevoie sa fie aparat fata de deciziile poporului ungar".Ungurii au luat o decizie clara declarand ca Ungaria trebuie sa se apere fata de migratie si fata de "politica internationala care, in loc s-o opreasca, ea continua sa incurajeze migratia", a spus ministrul ungar de externe.In opinia lui Szijjarto, doar guvernul ungar este autorizat sa reprezinte poporul ungar. Aceasta inseamna, a explicat el, ca nici Comisia PE pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), nici Soros, nici Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, cu care Soros se intalneste luni, si nici organizatiile neguvernamentale nu sunt autorizate sa-l reprezinte.In legatura cu intalnirile constante dintre Soros si Timmermans, seful diplomatiei ungare a precizat ca cei doi sunt "extrem de favorabili migratiei" si totodata "inamici declarati ai guvernului ungar si ai politicii Ungariei privind migratia".