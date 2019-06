Naufragiu la Budapesta: Capitanul navei de croaziera mai avea la activ un accident

Ziare.

Vasul Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului la bord, s-a scufundat pe 29 mai, dupa ce s-a ciocnit cu nava Viking Sigyn, sub pavilion elvetian. Au fost salvati doar sapte pasageri, au fost recuperate 15 cadavre, iar 13 persoane sunt inca date disparute , potrivit Reuters si MTI.Comandantul navei, cetatean ucrainean, a sters date din telefonul sau mobil dupa ciocnire, afirma procurorii.Anchetatorii au confirmat dezvaluirile din presa conform carora capitanul a comandat anterior o alta nava care a provocat un accident in aprilie, in Olanda.Procurorii intentioneaza sa adauge la dosar noile informatii, in vederea recursului impotriva unei decizii a instantei care ar putea permite eliberarea pe cautiune a suspectului. Avocatii acestuia au declarat ca este foarte afectat, dar nu a gresit cu nimic.