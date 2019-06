Naufragiu la Budapesta: Inca doua cadavre au fost gasite in apa, 19 oameni raman disparuti

Ziare.

Ambarcatiunea de 26 metri lungime botezata Sirena, care avea la bord 33 de sud-coreeni si 2 membri ai echipajului ungar, s-a scufundat miercuri in 7 secunde, dupa o ciocnire cu nava de croaziera de 135 metri Viking Sigyn . Au supravietuit doar 7 persoane, transmite AFP.Luni, "scafandrii profesionisti ungari au descoperit un corp si au indicat locul scafandrilor sud-coreeni, care l-au scos la suprafata", potrivit unui comunicat difuzat de agentia de presa MTI.Conform informatiilor din mass-media sud-coreeana, este vorba de o femeie al carei cadavru a fost localizat in afara epavei, care zace la 9 metri adancime.Politia a anuntat, de asemenea, luni, ca un alt cadavru, apartinand unui adult de nationalitate sud-coreeana conform mass-mediei ungare, a fost gasit la 100 km in aval de locul producerii accidentului, in apropierea orasului Harta.Scafandrii profesionisti s-au scufundat din nou in cursul zile de luni la Budapesta intr-o incercare de "recunoastere" a epavei si aceasta in conditii "extrem de periculoase", au explicat autoritatile."Viteza curentului a scazut, dar este in continuare extrem de dificil sa te misti", a declarat seful echipelor de scafandri, Janos Hajdu, care a precizat ca operatiunea de recunoastere a fost realizata in comun de scafandrii ungari si sud-coreeni.O prima incercare intreprinsa saptamana trecuta a riscat sa ii fie fatala unui scafandru, Dunarea avand un debit de doua ori superior celui obisnuit, ca urmare a ploilor puternice si a topirii zapezilor din masivele alpine."Sarcina noastra prioritara este scoaterea corpurilor din apa cat mai curand posibil. Facem tot ce putem in acest scop, cu o singura exceptie: sa intram in epava propriu-zisa. Este strict interzis, pentru ca este foarte periculos", a explicat Hajdu, evidentiind faptul ca vizibilitatea sub apa este "zero".Autoritatile de la Budapesta au in vedere recuperarea epavei in prealabil, dar desfasurarea macaralei plutitoare presupune o scadere importanta a nivelului apei, ceea ce ar putea sa mai dureze cateva zile.Seulul ar prefera ca toate corpurile sa fie recuperate inaintea finalizarii acestei operatiuni, pentru a limita riscurile ca o parte sa se piarda in cursul desfasurarii operatiunii. Coreea de Sud a trimis la Budapesta 27 de specialisti pentru a sprijini echipa ungara.Printre cele 19 persoane date disparute se afla si o fetita de 6 ani.