Opozitia de la Budapesta acuza UDMR ca "face trocuri politice" in interesul lui Viktor Orban

Ziare.

com

Niedermuller a comentat, miercuri, o declaratie a presedintelui UDMR Covasna, Sandor Tamasin, in care acesta a spus ca "scopul nostru (al UDMR - n.red.) este ca Guvernul lui Viktor Orban sa isi poata continua activitatea si vom contribui si noi la aceasta, asa cum am procedat si in urma cu patru ani la alegerile din tara mama, cand 65.000 de voturi din Transilvania au ajutat la obtinerea a doua tremi din Legislativul ungar", relateaza MTI.Vicepresedintele partidului Coalitia Democratica a mai declarat ca si pana acum se cunostea ca UDMR "organizeaza cumpararea de voturi", dar acum exista si dovezi.Acesta a adaugat ca Guvernul Ungariei nu este preocupat de maghiarii din afara granitei, pe care ii considera o "masina de vot". "Intr-un sistem de alegeri deschis si democratic actualul Cabinet nu ar putea castiga alegeri", a mai adaugat Niedermuller.Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc pe 8 aprilie 2018. Potrivit sondajelor de opinie, Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, se afla pe primul loc in preferintele ungurilor, urmati la mare distanta de extremistii de la Jobbik si de socialisti.