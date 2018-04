Orban are deja pregatita o lege anti-Soros si anti-ONG, prin care "dusmanii poporului" vor fi scosi in afara legii

Ziare.

Proiectul de lege a fost propus in cadrul campaniei anti-imigranti a premierului ungur Viktor Orban, care il vizeaza pe omul de afaceri George Soros. Partidul Fidesz a prezentat proiectul in Parlament in luna februarie.Janos Halasz, un purtator de cuvant al partidului Fidesz, a declarat ca noul Parlament ar putea aproba legea, avand majoritatea.Proiectul propune si o taxa de 25% pentru persoanele care doneaza organizatiilor neguvernamentale care sustin imigratia in Ungaria.Alianta de guvernamant Fidesz - Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) a castigat alegerile parlamentare din Ungaria cu 49,5% din voturi, care ii vor aduce doua treimi din locurile in Parlament.In luna februarie, Viktor Orban a declarat, in cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta impotriva implementarii asa-numitului "Plan Soros".