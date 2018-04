Orban prinde si mai mult curaj dupa victoria in alegeri si avertizeaza Europa ca lucrurile nu mai pot continua asa

Ziare.

"Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica, dar pentru aceasta trebuie ca toti", a declarat Orban la televiziunea Echo Tv. Pentru seful guvernului de la Budapesta, rezultatul de duminica, in care partidul sau, Fidesz (conservator), a obtinut aproape 50% din voturi, a convins "intreaga Europa ca".Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, a declarat luni intr-un interviu pentru BBC Radio 4, citat de agentia MTI, ca, precum disputa referitoare la viitorul Uniunii Europene.Raspunzand unei intrebari despre politica viitorului guvern de la Budapesta fata de UE, Kovacs a declarat ca, in 2015, ungurii au fost martori la traversarea tarii lor de catre 400.000 de imigranti si au fost constienti de faptul ca, fara masurile ulterioare adoptate de executivul ungar, acelasi flux de migranti s-ar fi repetat "luna de luna, an de an".Intrebat in legatura cu posibilitatea ca UE sa sisteze finantarile pentru Ungaria, Kovacs a declarat casi ca "nu sunt un cadou". El a sustinut ca Ungaria si-a deschis pietele intr-un moment in care a face acest lucru a dezavantajat economia ungara, iar fondurile de coeziune ale UE au reprezentat "compensatii" pentru decalajul economic si de infrastructura dintre Ungaria si Europa de vest.Kovacs a adaugat ca Europa si opozitia din Ungaria ar trebui sa inteleaga ca actiunile guvernului de la Budapesta nu servesc doar interesele Ungariei, ci si pe cele ale UE.Cat despre viitorul Europei, Kovacs spune ca guvernul ungar are o pozitie clara: granitele suveranitatii nationale si puterile institutiilor europene ar trebui sa fie clar definite.Guvernul ungar isi mentine pozitia ca problemele provocate de imigratie reprezinta cele mai mari pericole si provocari pentru viitorul Europei, a insistat Kovacs, adaugand ca premierul Viktor Orban s-a exprimat intotdeauna pe diverse teme si "va continua sa o faca".