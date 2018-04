Parlamentar european, despre victoria lui Orban: Ungaria si Europa merita mai mult

Ziare.

"O campanie in care evreii bogati au fost acuzati de toate problemele din lume a mai functionat si alta data, conducand la cea mai intunecata epoca pe care a cunoscut-o vreodata Europa. De aceea este atat de ingrijorator faptul ca discursul urii practicat de Orban este acceptat si, in consecinta, legitimat de familia sa politica, PPE. Ungaria si Europa merita mai mult", a scris Verhofstadt pe pagina sa de Facebook.Europarlamentarul se declara insa increzator ca exista si o alternativa."Am fost la reuniunea de final de campanie a Momentum, o petrecere pentru tinerii care doresc ca Ungaria sa joace un rol constructiv in Europa. Exista speranta pentru Ungaria!", incheie Verhofstadt.Premierul Viktor Orban, care se pregateste pentru un nou mandat de prim-ministru al Ungariei, s-a adresat alegatorilor, duminica seara, dupa anuntarea rezultatelor partiale care arata ca partidul sau, Fidesz, a obtinut 49,5% din voturi, si a multumit pentru increderea acordata si celor care s-au rugat pentru partidul sau.Fidesz, partidul premierului nationalist de dreapta Viktor Orban, a obtinut 49,5% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria, arata primele rezultate partiale.Fidesz ar obtine majoritatea in Parlamentul Ungariei. Partidul lui Viktor Orban ar urma sa detina 133 de mandate, potrivit Biroului electoral.Potrivit The Guardian, Jobbik a castigat 20% din voturi, rezultate preliminare, in timp ce socialistii ar fi obtinut 11,85%.Participare la vot la alegerile parlamentare din Ungaria a fost de 68,13%, fata de 61,73% la alegerile parlamentare din 2014. Cea mai mare prezenta la vot - 70,53% - a fost la legislativele din 2002.