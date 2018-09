Lovitura pentru Viktor Orban: Parlamentul European demareaza procedura de activare a Articolului 7 in cazul Ungariei

Ce i se reproseaza Guvernului lui Viktor Orban si cum raspunde premierul maghiar acuzatiilor

In octombrie, e randul Romaniei sa fie pe agenda Parlamentului European

Ce este insa acest Articol 7 si ce sanctiuni concrete implica

Ungaria este a doua tara impotriva careia se ia aceasta masura, dupa Polonia, in cazul acesteia procedura fiind lansata de Comisia Europeana.Decizia impotriva Budapestei a fost luata cu 448 voturi pentru, 197 voturi contra si 48 de abtineri.Raportul Sargentini mentioneaza politicile duse de Guvernul Orban fata de ONG-uri, calusul pus libertatii de exprimare a presei, situatia de la Universitatea Central-Europeana din Budapesta, dar si clientelismul politic.Totodata, raportul mentioneaza sincopele din legislatia electorala.Viktor Orban a raspuns in termeni raspicati Parlamentului European: "este o ofensa nu pentru un guvern, ci pentru o tara care a luptat cu Armata Rosie, care a aparat libertatea si care si-a asumat rolul de gardian al Europei", a fost replica liderului maghiar, care a tinut un discurs, marti, in plenara de la Strasbourg.Viktor Orban a jonglat, marti, in Parlamentul European reunit la Strasbourg, cu temele care l-au consacrat politic in 1989 - anticomunismul - si cele care i-au consolidat puterea autoritara din ultimii ani - crestinismul si anti-imigratia."Stiu ca v-ati hotarat deja, ca o majoritate va aproba raportul si ca discursul meu nu va va schimba parerea. Si totusi am venit azi aici, pentru ca nu veti condamna un guvern, ci o tara, o natiune.O tara care este membra a familiei natiunilor crestin-europene de peste 1.000 de ani.Veti condamna Ungaria, care si-a varsat sangele de cate ori a fost nevoie, care a luptat cu Armata Rosie a Uniunii Sovietice si care si-a deschis portile pentru prietenii din RDG. Ungaria a luptat pentru libertate si democratie.Aceia care acuza Ungaria sunt cei care nu au trebuit sa isi asume riscuri, ei vor sa ii condamne pe cei care au luptat contra comunsimului", a spus liderul de la Budapesta, intr-o dezbatere cruciala pentru Ungaria, la care Orban a tinut sa fie prezent, dar la care a intarziat aproape 15 minute."Acest raport este o insulta la adresa Ungariei si la adresa onoarei Ungariei", a spus transant premierul maghiar.Viktor Orban a folosit si tema anti-imigratie, care i-a definit ultimele mandate."Ungaria va fi pedepsita pentru ca a refuzat sa fie o tara de imigranti. Am construit un gard, am aparat Ungaria de migrantii ilegali, e prima data cand UE isi pedepseste propriii graniceri. Condamnati Ungaria pentru ca nu vrea sa fie o tara de migranti.Oricare va fi decizia, Ungaria nu va accepta acest santaj, Ungaria se va apara impotriva migratilor. Fiecare stat membru are dreptul de a-si organiza viata in propria tara", a concluzionat Orban.Amintim ca, la inceputul lunii octombrie, starea democratiei romanesti va fi pe agenda europeana, in urma protestului din 10 august si a reprimarii violente a acestuia. Nu e de asteptat ca premierul Viorica Dancila sa isi faca aparitia, asa cum a facut-o, asumat, premierul maghiar.Nu ar fi prima data cand Viorica Dancila rateaza oportunitatea de a da explicatii, in numele Romaniei, in plenul PE.In luna februarie, premierul roman a absentat de la dezbaterea privind modificarile pe care puterea politica de la Bucuresti le adusese legislatiei din Justitie. Un episod inedit a fost marcat atunci de prezenta ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care nu a fost lasat sa ia cuvantul, pentru ca regulile nu permiteau acest lucru.Dezbaterea privind situatia Romaniei se anunta a fi una sensibila, dupa ce, miercuri, Jean-Claude Juncker, in discursul despre starea UE, a anuntat caStatul de drept este un concept-cheie al Uniunii Europene, definit chiar in Tratatul privind Uniunea Europeana, in cel de-al doilea articol. O incalcare a valorilor UE justifica, astfel, o reactie la nivelul UE - reactie prevazuta de procedura de la Articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeana.Aceasta presupune doua mecanisme - masuri preventive, daca exista un risc evident de incalcare a valorilor UE, si sanctiuni, daca s-a produs deja o astfel de incalcare.Posibilele sanctiuni impotriva tarii UE in cauza nu sunt clar definite in tratatele UE, dar ar putea include suspendarea drepturilor de vot in Consiliul European.In ambele mecanisme, se arata intr-o informare a Parlamentului European, decizia finala trebuie sa fie luata de reprezentantii statelor membre in cadrul Consiliului, dar pragurile pentru a ajunge la o decizie sunt diferite. In cadrul mecanismului de prevenire, decizia in Consiliu necesita o majoritate de patru cincimi din statele membre, in timp ce determinarea existentei unei incalcari necesita unanimitate intre sefii de state si de guverne ai UE.Statul membru in cauza nu participa la vot.Pentru a fi adoptata, propunerea trebuie sa primeasca sprijinul majoritatii absolute a deputatilor europeni, adica 376 de voturi pentru, si a doua treimi din deputatii europeni care participa la vot.