Partidul lui Viktor Orban pierde Budapesta si alte orase mari. Actualul primar al Capitalei si-a recunoscut infrangerea

Candidatul sustinut de mai multe partide de opozitie are sanse sa fie ales primar al Budapestei, conform rezultatelor partiale, el invingandu-si adversarul sprijinit de partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, arata News.ro.Dupa numararea a 74% din voturile pentru Primaria Budapestei, Gergely Karacsony il invinsese pe Istvan Tarlos cu 50,1% fata de 44,8%, iar presa locala a anuntat ca Tarlos si-a sunat adversarul pentru a-l felicita, relateaza AP.Vorbind reporterilor si suporterilor la un bar, in urma victoriei, Karacsony a spus ca Budapesta va fi acum un oras verde si liber si va fi adus "inapoi in Europa".De asemenea, se profileaza oRezultatele partiale arata ca Opozitia a castigat in orase precum Salgotarjan, Hodmezovasarhely, Szeged, Eger, Miskolc, Erd, Dunaujvaros, Pecs, Szombathely si Tatabanya, in timp ce FIDESZ s-a impus in Sopron, Veszprem, Nagykanizsa, Gyor, Zalaegerszeg, Szekszard, Kecskemet, Szolnok, Debrecen, Kaposvar, Nyiregyhaza, Szekesfehervar si Bekescsaba.Chiar si asa, "Fidesz continua sa fie cel mai puternic partid din Ungaria", a transmis Viktor Orban pe Facebook.Referitor la pierderea Budapestei, Orban a declarat ca respecta decizia si ca este gata sa coopereze cu noul primar, arata The Guardian Stand alaturi de Orban in fata unei multimi de sustinatori, actualul primar Tarlos le-a multumit celor care l-au votat si orasului Budapesta, adaugand ca "nu este nimic de spus" si urand "mult succes" noului primar.La randul sau, premierul Viktor Orban a spus sustinatorilor ca "a fost o campanie dificila" si o ampla batalie politica, asa cum trebuie sa fie intr-o concurenta democratica. Dar a subliniat ca reprezentantii Fidesz au castigat in multe dintre orase, in afara Capitalei."Se pare ca majoritatea ungurilor s-au saturat de Fidesz", a declarat Katalin Cseh, membra a Parlamentului European din partea partidului liberal Momentum."Rezultatele au aratat puterea Opozitiei in fata fortelor anti-europene", a declarat Cseh, care a facut campanie pentru candidati ai Opozitiei. Ea a spus ca rezultatele de duminica reprezinta "o schimbare semnificativa in peisajul politic al tarii".In schimb, un reprezentant important al Fidesz a declarat: "Cred ca acesta poate fi inceputul unei relatii tensionate intre Guvern si Budapesta".In timp ce Budapesta este in mod traditional un oras liberal, oponentii premierului au facut eforturi in ultimii ani sa atraga alegatorii si sa depaseasca diviziunile interne. Victoria de duminica, alaturi de victoriile din mai multe orase mici, vor incuraja probabil Opozitia care se pregateste sa il concureze pe Orban in viitoarele alegeri generale din 2022.In pofida unor resurse limitate comparativ cu partidul de guvernamnt si a accesului limitat la presa si publicitate, Opozitia a fost capabila sa se bazeze pe retelele de socializare si pe o campanie in randul oamenilor.Campania a fost marcata de acuzatii de nereguli, inclusiv de o perchezitie a Politiei la un sediul de campanie al Opozitiei, intalniri ale liderilor Opozitiei ar fi fost inregistrate, au aparut informatii privind distribuirea de alimente gratuite alegatorilor impreuna cu reclame ale Fidesz si inregistrari secrete cu politicieni ai Opozitiei livrate unor retele de presa favorabile Guvernului.In ziua alegerilor, activistii Opozitiei au acuzat partidul de guvernamant ca a cumparat voturi si ca au transportat cu autobuze reprezentanti din Ucraina pentru a vota.Fidesz nu a raspuns public acuzatiilor, dar de-a lungul anilor partidul a insistat ca nu se implica in practici ilegale.