Polonia si Italia - alianta de dreapta inaintea europarlamentarelor

Ziare.

com

Intalnirea vicepremierului si ministrului de Interne italian Matteo Salvini cu liderul formatiunii guvernamentale PiS din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, intareste aliantele de dreapta existente deja in Europa. De ani buni principalul ideolog al partidului patriotic conservator polonez "Justitie si Dreptate" (PiS) este un admirator declarat al premierului ungar Viktor Orban. Ambii resping primirea in tara a unor refugiati si vorbesc despre o amenintare a valorilor traditionale crestine reprezentata de acestia.Prin guvernul de coalitie alcatuit din Lega Nord si Miscarea 5 Stele, ajuns la putere in Italia in primavara anului 2018, fortele populiste din Europa au castigat un nou aliat. In cadrul unei intalniri care a avut loc in august 2018 la Milano, Matteo Salvini l-a laudat pe premierul ungar Viktor Orban pentru noile garduri de sarma ghimpata de-a lungul frontierei Ungariei cu Serbia si Croatia. In ochii lui Orban, liderul formatiunii populiste de dreapta, Lega, este un "erou si tovaras de drum", fiindca ii impiedica pe migranti sa patrunda in Italia, traversand Marea Mediterana.Guvernul italian a formulat teza potrivit careia migrantii ar aduce boli in Europa. Aceeasi afirmatie a fost transformata deja in urma cu patru ani intr-o tema majora de campanie de catre Jaroslaw Kaczynski. In plus, premierul italian Giuseppe Conte a gasit un limbaj comun cu omologul sau ceh Andrej Babis, care promite concetatenilor sai ca nu va primi refugiati in tara, "aparand astfel civilizatia europeana".Agenda sociala a drepteiPe langa xenofobie si promisiunile sociale ii unesc pe populistii cu orientare nationala din Italia si Polonia. Aceasta agenda sociala le-a asigurat victoria in alegeri. In Polonia introducerea in premiera a alocatiei lunare pentru copii este considerata nava-amiral a politicii sociale promovate de conservatorii patrioti. La aceasta se adauga reducerea varstei de pensionare si subventii de stat pentru locuintele destinate cuplurilor tinere. In prezent, la Varsovia se discuta si despre un sprijin suplimentar in beneficiul pensionarilor.Gratie situatiei economice bune in Polonia se pot cu usurinta aplica astfel de proiecte, prin care oamenii ajung sa aibe mai multi bani in buzunar. Prin atentia acordata programelor sociale, PiS preia teme politice traditionale ale partidelor de stanga, ajunse si asa slabe.Impreuna impotriva UESi dreapta italiana are agenda sociala. In campania electorala a anuntat introducerea unui venit minim garantat si reducerea varstei de pensionare, pe care Roma voia sa le aplice cu pretul majorarii datoriei publice. Abia dupa ce Comisia Europeana a amenintat cu o procedura de sanctionare a deficitului, populistii de dreapta au dat inapoi in decembrie 2018, dupa luni de controverse.Retorica anti-UE a italienilor in acea disputa a fost comentata cu multa bunavointa de mass media apropiate de guvernul polonez, fiindca semana cu pozitia inflexibila a Varsoviei in controversa cu Bruxelles-ul legata de reforma justitiei din Polonia. In ambele cazuri s-a protestat impotriva unui "dictat al Bruxelles-ului", a sustinut presa mentionata, desi Polonia s-a aratat mai putin dispusa sa cedeze decat Italia, fiindca la Varsovia controversata reforma a justitiei se infaptuieste sistematic in ciuda tuturor criticilor.PiS are nevoie de succesDin perspectiva interna sprijinul ideologic din Italia vine la momentul oportun pentru formatiunea poloneza PiS, fiindca aceasta are nevoie vitala de realizari. Partidul se confrunta cu dificultati din cauza unui scandal de coruptie la varful autoritatii financiare supreme din Polonia. Potrivit presei, seful Comisiei pentru Supravegherea Finantelor (KNF), Marek Chrzanowski, a vrut sa-l salveze pe un proprietar de banca de un colaps financiar, dar pentru asta un consultant financiar indicat de el urma sa incaseze o suma de bani consistenta. Seful KNF a demisionat, dar acesta a fost numai inceputul celui mai mare scandal izbucnit de la venirea la putere a PiS.KNF ar fi fost sprijinit in acest demers de Adam Glapinski, seful Bancii Nationale, a relatat ziarul liberal Gazeta Wyborcza. Glapinski, care este considerat un apropiat al liderului PiS, Jaroslaw Kaczynski, cere de atunci ca articolele pe aceasta tema sa fie sterse din internet si ii ameninta pe jurnalisti cu deschiderea unor procese. Acum si el trebuie sa dea explicatii, intre altele cu privire la salariile nejustificat de mari incasate de colaboratoare ale sale. Nici formatiunea PiS nu poate fi incantata de faptul ca o functionara incaseaza lunar 15.000 de euro. Aceasta nu se potriveste nici cu imaginea sociala a formatiunii de guvernamant si nici cu denumirea sa.Radicalii devin frecventabiliIn acest an in Polonia nu au loc doar alegerile europarlamentare, ci si cele generale. Desi PiS conduce in continuare in sondaje, isi face griji tot mai mari legate de propria imagine si incearca sa atraga si segmente noi de electorat. De aceea si nationalistii radicali, marginalizati pana de curand, au devenit frecventabili. Guvernul a sarbatorit recent impreuna cu acestia implinirea a 100 de ani de la proclamarea independentei Poloniei.Saptamana aceasta un deputat xenofob in varsta de 28 de ani din tabara nationalista radicala a fost numit secretar de stat in Ministerul Digitalizarii. Faptul ca atitudinea sa pro-rusa este de notorietate a provocat multa agitatie in Polonia. Dar partidul PiS nu pare deranjat de acest amanunt, in ciuda retoricii sale oficiale anti-ruse, dupa cum nu este deranjat nici de simpatiile pro-ruse ale lui Viktor Orban sau Mateo Salvini.Atunci cand politicieni europeni cum este vicepremierul italian se deplaseaza la Varsovia, Jaroslaw Kaczynski are motive sa se autofelicite. PiS si partidul guvernamental ungar FIDESZ se vad deja de ani buni ca o avangarda a unei Europe a natiunilor puternice, care trebuie sa se ridice impreuna impotriva "dictatului din Bruxelles". In Polonia, noua alianta italiano-poloneza este prezentata ca o dovada a rolului important pe care Polonia il joaca in Europa. La nivelul UE, este o noua alianta a populistilor de dreapta care vor sa-si consolideze puterea inaintea alegerilor europarlamentare care bat la usa.