Presedintele Ungariei critica incidentele din Valea Uzului si propune o solutie de rezolvare a conflictului

Presedintele Ungariei a spus, la Sumuleu Ciuc, la solicitarea jurnalistilor maghiari, ca este profanare faptul ca in cimitir o parte din cele 52 de cruci ale solei romanesti a fost amplasata peste ramasitele soldatilor maghiari. El a adaugat ca si autoritatile romane au considerat ilegala transformarea cimitirului, printre acestea, Ministerul Apararii Nationale a afirmat ca nu a acordat nicio autorizatie pentru amplasarea crucilor, anunta MTI.Potrivit presedintelui ungar, prin transformarea cimitirului, au fost incalcate mai multe aspecte ale acordului bilateral romano-ungar privind ingrijirea mormintelor militare. Pe langa toate acestea, el considera profund imoral ceea ce s-a intamplat joi la cimitir."Sa te comporti intr-un cimitir, intr-un mod vandal, sa arunci in oameni care se roaga acolo pasnic, este mai mult decat un act imoral, necivilizat, nu este un act demn de o tara europeana", a declarat presedintele Ungariei.In opinia sa, nu ar fi trebuit sa se ajunga pana aici, dar daca asa s-a intamplat, atunci trebuie gasita solutia, deoarece este in interesul maghiarilor care traiesc aici, dar si al Ungariei de a trai in pace cu vecinii sai. Ca solutie a dat un citat din predica Liturghiei de Rusalii de la Sumuleu Ciuc: "daca se arunca cu pietre asupra ta, cladeste scari din ele!".El a declarat ca istoricii, lucratorii din arhive, pot constata daca exista soldati romani, din Primul sau cel de-al Doilea Razboi Mondial, ingropati in cimitir si, daca da, cati sunt."Exista acolo o parcela goala care ofera posibilitate ca, soldatilor romani cazuti, adevarati, cu documente autentice, sa li se asigure linistea vesnica si sa li se ridice un monument. Nimeni, nici maghiarii, nu vor sa se opuna acestui lucru. Trebuie respectate legile proprii ale Romaniei, trebuie respectate acordurile bilaterale, trebuie respectate cele mai elementare porunci morale", a declarat Janos Ader.