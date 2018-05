Presedintele Ungariei si sotia sa, in Romania: Participa la "cel mai mare pelerinaj religios din sud-estul Europei"

Ziare.

Peste o suta de mii de credinciosi sunt asteptati, sambata, la Sumuleu Ciuc, in Harghita, la procesiunea religioasa de Rusaliile Catolice. Procesiunea va porni, la ora 10.30, fiind condusa de un sobor de preoti. In fiecare an, slujba are loc in aer liber, intr-un altar amenajat pe muntele Sumuleu Mic.Slujba de Rusalii va avea loc duminica, tot in aer liber.La manifestari sunt asteptati, in calitate de pelerini, presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa, Herczegh Anita, dar si alti oficiali de la Budapesta.Sute de jandarmi, politisti si pompieri au fost mobilizati pentru acest eveniment, fiind infiintate, totdata, mai multe puncte de prim ajutor in zona in care are loc procesiunea religioasa."Pentru protectia persoanelor participante la manifestarile religioase si prevenirea oricaror fapte antisociale, peste 250 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Targu-Mures si Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita, sprijiniti de politisti si pompieri, se vor afla in misiune. Jandarmii vor fi prezenti pe traseele de afluire/defluire ale pelerinilor spre si dinspre Catedrala Franciscana si pe dealul Sumuleul Mic, din municipiul Miercurea-Ciuc", au transmis jandarmii, intr-un comunicat de presa.Fortele de ordine cer credinciosilor sa respecte recomandarile facute, sa se abtina de la actiuni de natura a impieta desfasurarea normala a activitatilor si sa nu aiba asupra lor bunuri materiale interzise de lege."De asemenea, recomandam tuturor celor ce vor alege sa fie prezenti sa manifeste grija asupra modului de pastrare a bunurilor si valorilor proprii, sa-si asigure corespunzator autovehiculele parcate si nu in ultimul rand, sa-si supravegheze copiii care se pot rataci, cu usurinta, in multime. In cazul in care constata un incident, sau orice alta problema legata de ordinea si linistea publica. cetatenii se pot adresa oamenilor legii, fie in mod direct, fie prin apelul la 112 - Serviciul National Unic pentru Apeluri de Urgenta", mai spun jandarmii.Pentru buna desfasurare a evenimentului, Primaria Miercurea Ciuc a instituit mai multe restrictii de circulatie, dar si in ceea ce priveste comertul stradal si vanzarea bauturilor alcoolice. Restrictiile sunt valabile pe toata durata zilei de sambata, dar si duminica, pana la ora 16.00.Pelerinajul Rusaliilor catolice de la Sumuleu Ciuc este considerat cel mai mare din Europa Centrala si de Est si isi are originea in urma cu aproape patru secole si jumatate.In centrul pelerinajului se afla Fecioara Maria, a carei statuie a fost sculptata in lemn de tei intre anii 1510 si 1515, fiind cea mai mare statuie facatoare de minuni din lume.In anul 1567, dupa ce au iesit victoriosi in lupta cu armatele principelui Transilvaniei, Ioan Sigismund, care a incercat sa le impuna religia unitariana, credinciosii catolici au facut legamant ca in sambata dinaintea Rusaliilor se vor intoarce sa isi exprime recunostinta. Si, an de an, au venit tot mai multi, harghitenilor li s-au alaturat alti credinciosi (reformati, unitarieni, chiar si ortodocsi) de pretutindeni, pana cand biserica a devenit neincapatoare, astfel ca liturghia s-a mutat pe Muntele Sumuleul Mic.