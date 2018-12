Proteste la Budapesta fata de "legea sclaviei": Oblig-o pe maica-ta sa faca ore suplimentare!

Members and supporters of several Hungarian trade unions and opposition parties march towards the parliament building in Budapest to protest against a change to the labour code proposed by the country's governing party pic.twitter.com/6nvQCHLmGT - TRT World Now (@TRTWorldNow) December 8, 2018

Membri de sindicat si alti protestatari s-au adunat sub un ger plumburiu de iarna si au marsaluit cu bannere pe care scria "" sau "".Modificarea la codul muncii introdusa in parlament in aceasta saptamana a declansat critici intense si cel mai amplu protest de strada din ultimul an.Politia a blocat piata principala din afara Parlamentului, spre care se indreptau initial protestatarii, obligandu-i pe acestia sa faca un ocol prin centrul Budapestei si sa umple Strada Constitutiei, principala artera care duce spre cladirea legislativului."Suntem foarte suparati pentru modul in care merg lucrurile in tara. Acest guvern face legi fara consultarea celor afectati", a declarat Zoltan Laszlo, vicepresedinte al sindicatului metalurgistilor Vasas, pentru Reuters."Sanatatea noastra este deja precara. Oamenii care fac astfel de legi actioneaza impotriva societatii. Le vom arata ca putem sa ne luam soarta in propriile maini. Suntem dispusi sa fim mult mai duri", a adaugat sindicalistul.Conform proiectului postat pe site-ul parlamentului, angajatorilor li se garanteaza prestarea a cate 250 de ore suplimentare pe an de catre fiecare salariat. Pentru restul de ore suplimentare, vor trebui sa aiba acordul angajatilor.Lajos Kosa, deputatul Fidesz care a initiat modificarile, a declarat in parlament ca saptamana de lucru va continua sa fie, ca regula, de 5 zile a cate 8 ore, subliniind ca toate orele suplimentare vor trebui platite.Kosa a mai precizat ca numarul maxim de ore lucrate saptamanal, inclusiv timpul suplimentar, va fi de 48.