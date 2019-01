Protestele fata de "legea sclaviei" continua la Budapesta

Ziare.

Oamenii au marsaluit prin centrul Budapestei, cu un banner pe care scria "Ne-am saturat". Au fluturat steagul Ungariei si pe cel al Uniunii Europene in drum spre punctul central al protestului, la Castelul Buda."Ignora total ce spunem si ce dorim, ceea ce este iritant", a declarat Lajos Kovacs, unul dintre protestatari.Fidesz, partidul aflat la guvernare si condus de premierul Viktor Orba, a trecut prin parlament legea care permite angajatorilor sa le ceara angajatilor sa lucreze pana la 400 de ore suplimentare pe an.Orban a declarat ca legea este in interesul angajatilor care au posibilitatea legala de a lucra suplimentar intr-o perioada dificila din punct de vedere economic.Un sondaj al Zavecz Research publicat in aceasta saptamana a aratat ca sustinerea fata de Fidesz a scazut cu trei puncte pana la 32% la suta in ianuarie, dar chiar si asa, partidul se mentine inaintea rivalilor.Partidul nationalist Jobbik beneficiaza de 11% dintre votanti iar socialistii au 7% conform sondajului, care a aratat ca o treime dintre cei intervievati nu au o preferinta pentru un anume partid.