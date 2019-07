Reactia Budapestei dupa ce Melescanu a acuzat Ungaria ca cere interventii in justitie

Ziare.

Afirmatia vine dupa ce MAE roman a transmis, miercuri, ca ministrul ungar de Externe a solicitat ignorarea deciziilor instantelor judecatoresti si interventia statului roman in Justitie."Intr-un stat de drept care respecta valorile europene, sunt pedepsiti nu cei care demonstreaza pasnic la un cimitir, ci cei care ii ataca pe acestia", a precizat Szijjarto dupa comunicatul transmis de Teodor Melescanu.De asemnea, el a mai spus pentru agentia ungara de presa MTI ca este de datoria Parlamentului si Guvernului Romaniei sa faca tot ceea ce este posibil si sa creeze un cadru juridic adecvat pentru ca minoritatile sa isi poata exercita drepturile si ca membrilor unei comunitati etnice sa nu li se aplice, in mod discriminatoriu, amenzi "in cuantumuri exorbitante", numai pentru folosirea simbolurilor proprii.Seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, a solicitat in timpul intrevederii de marti cu omologul sau roman, Teodor Melescanu, ignorarea unor decizii ale instantelor judecatoresti si interventia statului roman in Justitie, a informat miercuri Ministerul Afacerilor Externe."Intrevederea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, a avut loc la solicitarea expresa a partii romane, in conditiile mentinerii de catre partea ungara a unei atitudini neconstructive si pentru a descuraja provocarile constante ale partii ungare.In timpul intrevederii, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a solicitat ignorarea deciziilor instantelor judecatoresti si interventia statului roman in Justitie", se preciza intr-un comunicat al MAE, transmis miercuri.