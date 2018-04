Replica Budapestei la propunerea de sanctionare a Ungariei in UE: Un atac frontal, un raport Soros!

Replica Budapestei

In replica, Budapesta a catalogat documentul intocmit drept un "raport Soros".Joi, europarlamentarii din cadrul Comisiei pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) au analizat situatia politica din Ungaria , pentru a stabili daca tara este expusa riscului de incalcare a valorilor Uniunii Europene.Raportul intocmit de catre eurodeputatul olandez Judith Sargentini evidentiaza ingrijorari legate de independenta Justitiei, coruptia, libertatea de exprimare, drepturile rromilor, ale minoritatilor evreiesti si ale refugiatilor, precum si alte probleme din Ungaria."Poporul maghiar nu mai poate sa beneficieze de drepturile fundamentale care sunt garantate in restul Europei. In Europa, ne dedicam valorilor comune de respect pentru demnitatea umana, libertate, democratie, egalitate, statul de drept si drepturile omului. Din pacate, maghiarii nu pot fi siguri ca vor primi un tratament onest si egal din partea guvernului lor. Nu pot ajunge la nicio alta concluzie decat sa solicit activarea Articolului 7. Vremea avertismentelor a trecut. Trebuie sa luam atitudine in numele poporului ungar, ale carui drepturi au fost subminate", a spus Sargentini.Mai multi europarlamentari au fost de acord ca exista "un risc sistemic pentru democratia, statul de drept si drepturile fundamentale din Ungaria".Alti eurodeputati au cerut ca aceasta procedura sa nu fie folosita pentru a obtine avantaje politice, in timp ce unii au criticat atacurile impotriva unui guvern sustinut pe scara larga de populatia maghiara.Comisia LIBE va vota propunerea europarlamentarului Judith Sargentini in luna iunie. Apoi, raportul va fi supus la vot in Parlamentul European in luna septembrie. Pentru ca acest demers sa fie aprobat, trebuie sustinut cu doua treimi dintre voturile exprimate si o majoritate absoluta a europarlamentarilor, adica minimum 376 de voturi.Articolul 7 este un mecanism prevazut in Tratatul de la Lisabona care prevede sanctionarea unui stat membru UE si pierderea temporara a drepturilor de vot in cadrul Consiliului UE. Articolul 7 este declansat atunci cand un stat membru incalca valorile europene si statul de drept. Procedura fost invocata pentru prima data in 2017 impotriva Poloniei, pe fondul reformelor din sistemul judiciar.Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, a condamnat raportul prezentat, relateaza MTI.Balazs Hidveghi (foto), directorul de comunicare al Fidesz, a catalogat documentul intocmit de catre europarlamentarul olandez Judith Sargentini drept un "raport Soros", adaugand ca este "un atac frontal" la adresa Ungariei si "o noua tentativa evidenta de a presa Ungaria pentru a primi imigranti".Hidveghi a mai transmis ca Guvernul de la Budapesta, condus de Fidesz, va continua sa faca tot ce este posibil pentru a proteja Ungaria de imigratie."Abia am terminat cu alegerile si oamenii lui Soros de la Bruxelles au lansat deja un atac frontal impotriva Ungariei in Parlamentul European. Reprezentantii imperiului Soros de la Bruxelles ignora decizia luata de popor si rezultatul alegerilor democratice din Ungaria; ei sunt suparati si ameninta in mod agresiv sa reduca finantarea Ungariei si sa-i suspende drepturile de vot. Nu vom renunta in privinta acestei probleme si vom continua sa luptam impotriva presiunii din partea Bruxellesului", a spus directorul de comunicare al Fidesz.Balazs Hidveghi apreciaza ca opinia publica din Europa a capatat o alta perceptie privind imigrantii, iar numarul aliatilor politici ai Ungariei in aceasta chestiune este in crestere.Alianta de guvernamant Fidesz - Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) a castigat alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie si va avea 134 dintre cele 199 de locuri in Parlament, potrivit datelor Biroului Electoral National.