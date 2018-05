Retragerea fundatiei lui Soros din Ungaria - o victorie a la Pirus pentru Orban. Legatura cu Dragnea

Personalitate controversata

Un precedent emblematic

Din punct de vedere formal este doar o mutare. In realitate, insa, este un eveniment european incarcat de simbol. Mai mult decat atat, actiunea reprezinta o cezura in istoria postcomunista a Europei Centrale si de Sud-Est. Pana la finele lunii august, fundatia Open Society isi inchide sediul central de la Budapesta si se muta la Berlin Motivul: "climatul politic si legislativ represiv din Ungaria", dupa cum a anuntat conducerea fundatiei, marti, la New York.Astfel ia sfarsit o era de peste trei decenii la Budapesta, acolo unde, in 1984, si-a inceput activitatea fundatia miliardarului american George Soros, care in tara de origine si orasul natal a sprijinit opozitia anticomunista.Soros si colaboratorii sai nu cred ca mai are vreun sens sa ramana in Ungaria. Altfel spus: ideea societatii deschise a esuat deocamdata in Ungaria. Si nu doar acolo. Cele mai multe tari din regiune au pornit pe un drum similar.George Soros este de decenii o personalitate extrem de controversata. Sigur ca poate fi criticat pentru activitatea sa de speculant la bursa. Dar aceste critici ar fi valabile pentru intreg sistemul capitalismului financiar neinfranat.Soros insusi a pledat in repetate randuri pentru o reglementare stricta a pietelor financiare. Cel mult, Soros ar putea fi acuzat de inconsecventa. Pentru ca, pe mai departe, multimiliardarul american isi castiga banii intr-un sistem pe care el insusi il califica drept distructiv.Totusi, cine ii reproseaza asa ceva trebuie sa se intrebe daca propriul serviciu sau pensia nu sunt tot dependente de pietele financiare. Ceva aproape imposibil in ziua de azi.Dar, in cele din urma, campania anti-Soros lansata in Ungaria si alte state est-europene cu ani in urma este una antisemita, fara precedent ca dimensiune si in aceasta forma brutala pe fata, de la sfarsitul nazismului in Europa.Politicieni precum Orban in Ungaria, Fico in Slovacia, Dragnea in Romania, Vucici in Serbia, Gruevski in Macedonia sau Rama in Albania continua, prin campaniile lor anti-Soros, nu doar o traditie ingrozitoare germana, ci si pe cea a dictaturilor comuniste est-europene, care au instigat mereu la antisemitism.Motivul real al actualei campanii de denigrare il reprezinta faptul ca Soros a contribuit prin donatiile sale de miliarde la democratizarea fostelor dictaturi comuniste din rasaritul Europei.Implicit si prin sustinera nenumaratelor proiecte si organizatii civice, responsabile pentru controlul sistemului politic. Si tocmai aceasta deranjeaza structurile autoritare netransparente ale unor politicieni precum Orban.Retragerea, din motive politice, a fundatiei lui Soros dintr-un stat UE reprezinta un precedent emblematic, caci asa ceva nu s-a mai intamplat pana acum decat in Rusia. Mutarea la Berlin nu-l afecteaza nici pe Soros si nici pe fundatia sa Open Society. Actiunea va avea insa consecinte fatale inainte de toate pentru Ungaria.Multi unguri, mai ales tineri si cu inalta prgatire, vor interpreta mutarea fundatiei drept un nou semnal de alarma si vor parasi tara. Ca si alte sute de mii din 2010 incoace. Pentru ca nu mai suporta climatul otravit din viata publica provocat de campaniile de ura.In acest fel, tara nu poate sa-si faureasca un viitor sustenabil. De aceea, plecarea fundatiei Open Society din Budapesta este doar aparent o victorie a lui Orban si a campaniei sale "Stop Soros". De fapt, pentru premierul ungar este o victorie a la Pirus.