Revista ungara proguvernamentala Figyelo publica o lista de "mercenari" platiti de Soros

Pe lista publicata de revista Figyelo se afla nume ale unor membri ai unor organizatii ca Amnesty International (AI), Transparency International (TI), avocati ai unor refugiati, jurnalisti de investigatie si profesori de la Universitatea Central-Europana (CEU), cu sediul la Budapesta, infiintata de Soros.Figyelo este o revista de afaceri - foarte respectata in trecut, dar care a adoptat o pozitie deschis proguvernamentala dupa ce a fost achizitionata de un aliat al lui Orban in decembrie 2016.Orban a obtinut un al patrulea mandat la conducerea Guvernului ungar in urma alegerilor parlamentare de duminica. El a amenintat cu cateva saptamani inainte de scrutin in fata catorva zeci de mii de sustinatori cu "amendamente morale, politice si juridice" contra rivalilor sai.Premierul ungar, care a plasat demonizarea migrantilor in centrul campaniei sale electorale, il acuza pe Soros si organizatiile sustinute de Open Society Foundations ca vor sa lase mii de imigranti sa intre in Ungaria El a anuntat luna trecuta ca Guvernul cunoaste numele a aproximativ 2.000 de membri ai "armatei mercenare a lui Soros", platiti sa "actioneze in vederea doborarii Guvernului"."Stim exact cine sunt acesti oameni, le stim numele si cum si de ce actioneaza sa transforme Ungaria intr-o tara de imigratie", declara Orban pe 30 martie la postul public de radio.Biroul pentru Comunicatii Internationale din cadrul Guvernului, intrebat despre lista si daca numele din Figyelo corespund celor compilate de Executiv, a trimis AP catre publicatie.Orban a anuntat marti ca pachetul legislativ "Stop Soros", initiat de Guvern inainte de alegeri, a fost aprobat in mod tacit de catre alegatori. Noile prevederi, care pot fi aprobate in mai, ar putea sa afecteze grav activitatea organizatiilor civice care lucreaza cu azilanti si refugiati. "Ne simtim autorizati sa adoptam legea", a declarat Orban.Andras Petho, un jurnalist de invetigatie de la site-ul Direkt36.hu, al carui nume apare pe lista Figyelo, a declarat ca publicatia este sustinuta in parte de fundatia Soros, insa cea mai mare parte a veniturilor provine din eforturi de finantare participativa si cititori ungari."Nu am primit solicitari si nu au existat asteptari cu privire la materialele pe care le publicam din partea fundatiei Soros", a declarat Petho, precizand ca numele donatorilor Direkt36 sunt publicate pe site."In 2016, intr-un discurs, in Parlament, premierul Orban a citat informatii dintr-unul dintre materialele noastre despre tranzactii financiare ale unui partid de opozitie", a declarat el.Direkt36 scrie frecvent despre relatii de afaceri ale familiei Orban si aliatilor premierului, dar si despre afacerile si interesele unor politicieni din Guvern si din opozitie.