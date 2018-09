Seful popularilor europeni arata cu degetul spre Romania, la dezbaterea privind incalcarea statului de drept in Ungaria

Nu trebuie sa uitam ca au avut loc proteste la Bucuresti vara asta, nu la Budapesta

, iar presedintele (Romaniei) a trebuit sa intervina si sa certe fortele de ordine", a spus Weber, la dezbaterea din plen privind Ungaria, declaratia lui fiind aplaudata.Este a doua declaratie pe care liderul PPE o face in aceasta logica, a comparatiei intre Budapesta si Bucuresti.Astfel, in emisiunea Morgenmagazin de la postul public german ZDF, seful popularilor europeni in Parlamentul de la Strasbourg a atras atentia ca drepturile fundamentale prevazute in tratatele comunitare reprezinta "sufletul Europei" si ca respectarea lor este nenegociabila.Weber a vorbit despre situatia de la Bucuresti ", a criticat politicianul crestin-social german.Politicianul crestin-social german (CSU) a evitat sa raspunda cu da sau nu la intrebarea daca grupul parlamentar al popularilor europeni va vota in favoarea demararii unei proceduri disciplinare impotriva Ungariei, din cauza nerespectarii acestor drepturi fundamentale.Marti, in plenul Parlamentului European, Viktor Orban a tinut un discurs transant , in care a acuzat institutia europeana ca ofenseaza nu guvernul pe care il conduce, ci chiar o tara.La inceputul lunii octombrie, starea democratiei romanesti va fi pe agenda europeana, in urma protestului din 10 august si a reprimarii violente a acestuia. Nu e de asteptat ca premierul Viorica Dancila sa isi faca aparitia, asa cum a facut-o, asumat, premierul maghiar.Nu ar fi insa prima data cand Viorica Dancila rateaza oportunitatea de a da explicatii, in numele Romaniei, in plenul PE.In luna februarie, premierul roman a absentat de la dezbaterea privind modificarile pe care puterea politica de la Bucuresti le adusese legislatiei din justitie. Un episod inedit a fost marcat atunci de prezenta ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care nu a fost lasat sa ia cuvantul, pentru ca regulile nu permiteau acest lucru.