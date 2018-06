Si totusi Cartagina trebuie distrusa

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Dupa o perioada de refacere, cartaginezii incep sa desfasoare o campanie agresiva de reinarmare si chiar incearca un razboi cu satelitul Romei, Numidia.Impotriva acestei atitudini s-a ridicat constant senatorul Cato cel Batran (234-149, inainte de Hristos), cel care a fost facut faimos de catre Pliniu cel Batran in lucrarea sa "", in care aflam cum Cato isi sfarsea fiecare discurs cu fraza devenita celebra "" (Si totusi sunt convins ca ar trebui distrusa Cartagina!) . "", ne spune Pliniu cel Batran. Exact in anul mortii lui Cato, romanii condusi de catreincep un asediu de trei ani al Cartaginei care se va sfarsi cu distrugerea totala a cetatii africane...Romania se afla astazi sub asaltul diplomatic al unei Ungarii care si-a regasit agresivitatea si si-a construit o noua retorica revansarda sub conducerea autoritara a regentului Orban Viktor.. Marcat de un destin aflat constant sub semnul Trianonului, Orban Viktor incepe sa semene din ce in ce mai mult cu Kun Bela, liderul bolsevic al Ungariei care a declansat la 16 aprilie un razboi total impotriva Romaniei, pentru ca la 4 august 1919 armata romana sa intre in Budapesta sub comanda generalului Gheorghe Mardarescu si sa invinga astfel definitiv agresorul.Dupa ce prin, semnat la data de 4 iunie 1920 intre Puterile Aliate invingatoare in Primul Razboi Mondial si Ungaria, in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat invins in Primul Razboi Mondial,, desi (aidoma celui de-al doilea razboi punic), Ungaria reusise sa preia vremelnic Ardealul de Nord in urma Diktatului de la Viena din 1940.Ei bine, dupa 70 de ani, regimul autocratului regent Orban Viktor, ataca, cu o indarjire demna de cauze mai bune, Romania (de data aceasta doar diplomatic, din fericire).Aceasta ofensiva si-a avut prologul inca din iunie 2015, la audierile din parlament, atunci cand(ceea ce constituie o noutate inacceptabila pentru o tara "aliata" din NATO si UE!) .A urmat apoi oficializarea si aprofundarea unei aliante dintre Budapesta si Moscova (ce aminteste de planul comun Kun-Lenin), concretizata in demararea unui proiect nuclear ambitios, in valoare de 12 miliarde USD, la 120 km de Timisoara:. De altfel, in perioada in care Comisia Europeana studia dosarul "Paks II", proaspatul ministru de externe roman isi incepea mandatul cu o vizita la Budapesta, anuntata ca fiind prilejuita de o intalnire cusi apoi cazuta in ridicol dupa umilinta anularii audientei la capriciosul Orban Viktor...Intr-un crescendo ametitor, in septembrie 2017,, in baza unei decizii politice, pentru a boicota o hotarare legala si temeinica a justitiei romanesti.Mai apoi, bomba a cazut, nemiloasa la Bucuresti in februarie anul acesta: conducerea (numita si controlata politic, sa nu ne facem iluzii!) companieiDe data aceasta, Ion Sterian, stapanul prea-placut sistemului de putere de la Bucuresti, a facut tot ce putea pentru atingerea acestui tel: a acceptat ca asa-zisa "licitatie" sa se faca pe serverele companiei similare din Ungaria (FGSZ), a ascuns opiniei publice numele celor doua firme maghiare, a organizat chiar sedinte de diabolizare a opiniilor neaservite siesi impreuna cu generalii cu vocabular de sergent din spatele coloanelor din spatele fantanii Sarindar...Una este o firma din grupul la care MOL este actionar majoritar, MET AG iar cealalta se ascunde dupa misterioasa succesiune de litere MFGT. MFGT inseamna Magyar Foldgaztarolo Zrt adica firma care detine si opereaza depozitele subterane de gaze din tara vecina si prietena. Da, numai ca MFGT este parte din grupul MVM, MVM Magyar Villamos Muvek Zrt, adica compania nationala maghiara care inglobeaza productia de energie electrica, transportul energiei electrice, depozitele de gaz si multe altele. Printre alte elemente uitate de catre clonele cantatoare ale comunicatelor Transgaz, MVM este si partenerul rusilor de la ROSSATOM pentru construirea centralei atomo-electrice Paks 2.dimpotriva a sarit sa-l apere, ca din intamplare, o armata de analisti, "" de televiziune, fosti ministri si chiar ministri fii de secretari de stat, oficiosi "pe care lumea nu putea sa-i mai incapa"...Daca au vazut ca se poate, supusii: in iunie 2018, MET (deconspirata firma controlata de catrelui Orban) ajunge la o cota pe piata de furnizare a energiei de aproape 10%, a treia pozitie pe piata concurentiala de energie din Romania, cu un total de circa 5000 de puncte de consum. Reactioneaza cumva Bucurestiul? Desigur ca nu: presa preia cu veselie comunicatele optimiste ale "baietilor destepti" ai lui Orban ( sursa aici ).In cadrul unei emisiuni difuzate pe 4 iunie de televiziunea ungara ECHO TV, vicepremierul maghiar Zsolt Semjen spune: "cea mai "tare" chestiune o reprezinta Romania, deoarece in zilele noastre in constiinta nationala a romanilor nu Transilvania este problema principala, ci faptul ca romani care traiesc pe teritoriul Republicii Moldova, in Basarabia, pe teritoriul delimitat de Prut, Nistru si de Delta Dunarii nu vor sa se uneasca cu Romania. Din cauza faptului ca Republica Moldova nu a fost anexata de Romania, aceasta tara a suferit prima mare infrangere in istoria sa, ceea ce romanii nu pot accepta niciodata. A doua chestiune este posibila separare a Munteniei de Moldova, ceea ce este o teama permanenta in constiinta nationala a romanilor si pentru politicienii romani".Cum a raspuns locatarul cu trabuc in coltul gurii din Aleea Alexandru nr. 31? In limba de lemn, bineinteles: "Preocuparea mea este cum sa dezvoltam relatiile pe care le avem cu tarile vecine", ceea ce se traduce cu un simplu "mi se rupe!"... ( sursa aici ).Saptamana aceasta, intunecata si la propriu si la figurat, sursa aici ).Inutil sa mai spunem ca Terhes a organizat respectiva conferinta de presa fara ca macar sa-l anunte si pe insignifiantul Ion Sterian pe care puterea de la Bucuresti il socoteste probabil un fel deal Balcanilor. De data aceasta nici nu am mai sperat la vreo reactie de la socrul mondenului Peter Imre si urmasul lui Nicolae Titulescu...In timp ce partenerul lui Ion Sterian, Kristof Terhes, isi exhiba mahalagismul in capitala noastra, "responsabilii" de la Bucuresti continuau sa puna apa in vin: analistii intocmeau rapoarte menite sa justifice exportul "pe repede inainte" al gazului de la Marea Neagra, politicienii se intreceau in euro-atlantism si prosternare la idolii falsi ai "pietei unice a energiei", iar televiziunile continuau sa combata vocile umile care cer prostioare patate cu "nationalism desuet" precum: centrale electrice pe gaze in Romania, extinderea alimentarii cu gaze pentru toti romanii, repornirea capacitatilor petrochimice romanesti.Ma intreb chiar de ce sa nu fie si revelatia Kristof Terhes invitat de onoare la spiritismele fripturistilor ONG-ului oficial al Romaniei? Pai ce sa ne mai ametim cu traducerile spuselor sale? Mai bine sa ne adapam direct de la sursa.