Stop Soros: Lege noua contra ONG-urilor din Ungaria

Impozite exagerate si interdictii de calatorie

Toate organizatiile non-guvernamentale care, intr-o forma sau alta, au vreo legatura cu "migratia ilegala" vor trebuie sa fie inregistrate in Ungaria si sa inainteze cu regularitate rapoarte de activitate.

ONG-urile care au de-a face cu "migratia ilegala" si a caror functionare este asigurata peste 50% cu fonduri din strainatate vor fi obligate sa plateasca un impozit de 25% din sumele primite de peste hotare.

Cetatenilor maghiari suspectati ca ar sustine "migratia ilegala" le-ar putea fi interzis accesul pe o fasie cu latimea de pana la 8 kilometri in zona frontierei externe a spatiului Schengen. Cetatenilor straini banuiti ca ar face acelasi lucru le-ar putea fi interzis accesul pe teritoriul Ungariei.

Refugiati preluati in secret

Reducerea la tacere a criticilor

Inamicul preferat al premierului maghiar Viktor Orban se numeste George Soros. In opinia lui Orban, miliardarul evreu american originar din Ungaria ar urmari sa distruga cultura crestina a Europei si natiunile europene. In acest scop, Soros ar sustine o invazie a batranului continent cu milioane de imigranti musulmani, afirma Orban. O presupusa intentie pe care seful executivului de la Budapesta o numeste "Planul Soros"."Planul Soros" este, de fapt,- nici macar una bine ticluita - cu citate inventate, atribuite lui Soros, sau cu vorbe rasucite. Insa lucrul acesta nu i-a impiedicat pe Orban si colegii din partidul sau, Fidesz, sa duca luni intregi, in 2017, o campanie agresiva impotriva lui Soros si a presupusului sau plan. Acum, guvernul de la Budapesta trece la urmatoarea masura. Executivul maghiar intentioneaza sa adopte asa-numitul pachet de legi "", a anuntat recent ministrul de interne Sandor Pinter.Pachetul de masuri este indreptat impotriva activitatii ONG-urilor - printre ultimele instante de control functionale asupra puterii de la Budapesta. "Stop Soros" contine trei prevederi:In cazul in care parlamentul ar aproba noul pachet de legi, Ungaria se va indeparta si mai mult de principiile statului de drept si de valorile fundamentale europene, apropiindu-se de, afirma unii observatori."Ma indoiesc de faptul ca prevederile noului proiect legislativ sunt constitutionale si compatibile cu tratatele de baza europene", afirma politologul Attila Tibor Nagy de la institutul Meltanyossag din Budapesta."Intr-un stat de drept, ONG-urile trebuie sa poata functiona liber. Insa gradul de impozitare este atat de mare incat o functionare libera a acestor organizatii nu mai poate fi asigurata."In plus, adauga Nagy, intr-un stat de drept este foarte problematica utilizarea, in context juridic, a unui termen politic ca "migratie ilegala". Daca acesta serveste in scopul limitarii libertatii de miscare atunci devine si mai problematic.Reprezentantii ONG-urilor din Ungaria nu cred ca noul pachet de legi va putea fi adoptat in actuala sa forma."Este limpede ca guvernul incearca din nou sa le inchida gura criticilor, dar, probabil, nu va reusi", spune Mate Szabo, directorul "Asociatiei pentru Libertati Civile" (TASZ) - una dintre cele mai insemnate organizatii din Ungaria.In opinia lui Szabo, probabil nu exista niciun temei juridic in baza caruia veniturile sa poata fi impozitate din cauza provenientei straine a acestora.Pana una-alta, pachetul "Stop Soros" este numai o strategie PR fiindca, pe 8 aprilie, in Ungaria vor avea loc alegeri legislative.Sondajele de opinie indica victoria partidului Fidesz, mai ales ca legea electorala este adaptata perfect nevoilor partidului aflat la guvernare.Ca atare, desi alegerile din Ungaria sunt libere, expertii in drept si criticii vorbesc despre conditii incorecte de desfasurare a plebiscitului.Insa, chiar si asa, o noua majoritate de doua treimi pentru Orban se afla inca sub semnul intrebarii. Prin urmare, multi observatori sunt de parere ca prin manevre de genul pachetului "Stop Soros", Orban si-a propus o polarizare maxima in campania electorala.Mai mult, noul pachet de legi vine intr-un moment jenant pentru guvernul de la Budapesta. Din greseala, un secretar de stat din Ministerul de Externe a spus ca guvernul ar fi preluat "in secret" 1.300 de refugiati - adica mai multi chiar fata de cota de 1.294 de refugiati, respinsa atat de vehement de catre Ungaria. Tinand seama de recenta declaratie, opozitia se intreaba cum ramane cu pericolul reprezentat de migratie.Orban vrea sa dea dovada de consecventa cu pachetul "Stop Soros". Anul trecut, in ciuda criticilor masive din tara si de peste hotare, el a incurajat prima lege indreptata impotriva ONG-urilor. Aceasta obliga organizatiile active in Ungaria sa declare fondurile primite din strainatate, daca depasesc un anumit plafon, si sa se inregistreze intr-un registru public.Legea aminteste de un proiect legislativ similiar, adoptat in Rusia in 2012, prin care organizatiile non-guvernamentale puteau fi etichetate drept "agenturi straine".In opinia publicatiei saptamanale "hvg", pachetul "Stop Soros" este, deocamdata, numai o manevra electorala. Dar daca acest produs PR va avea succes pe 8 aprilie, puterea de la Budapesta s-ar putea indrepta, fara niciun fel de dezbatere publica, in directia deja cunoscuta.